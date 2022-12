1963 erbaut, seit Ende 2020 gesperrt und inzwischen arg heruntergekommen: Das Parkhaus in der Neuen Gröningerstraße mitten in der Hamburger Altstadt will sich nicht so recht in seine Umgebung einfügen. Das soll sich ändern! Die Genossenschaft Gröninger Hof will die Fläche in günstigen Wohraum sowie Kunst und Gastronomie umwandeln. Gegenüber der MOPO berichten die Verantwortlichen von ihrer fieberhaften Suche nach gemeinwohlorientierten Investoren – ist das Projekt in Gefahr?