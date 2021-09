Die Haselnussküchlein sind auf Etageren drapiert, laden zum Reinbeißen ein. Was nach sündhaftem Gebäck aussieht, soll aber beim Abnehmen helfen: Die Hamburgerin Güldane „Dana“ Altekrüger (46) eröffnet am Samstag die „Wölkchenbäckerei“ in der Schanze.

Der Name ist Programm: Weiße Pendelleuchten schweben über dem Verkaufstresen in der Ludwigstraße und auch das Gebäck verspricht wolkenleichten Genuss. In dem Laden im Schanzenviertel, wo Güldane Altenkrüger aufgewachsen ist, gibt es Leckereien, die gut für die Verdauung sind, den Muskelaufbau fördern und lange satt machen – und das ohne Zucker.

Bäckerei in der Schanze: Mit den Rezepten sollen die Pfunde purzeln

Gebacken hat die Inhaberin von klein auf. „Das war aber nicht mein Hobby“, sagt sie. Ihre Passion für zuckerfreies Gebäck entdeckte die gelernte Eventmanagerin erst viel später. „Ich habe durch meine Schwangerschaft 30 Kilogramm zugelegt und wollte abnehmen“, erklärt die zweifache Mutter. Low Carb, Intervallfasten, Kalorien zählen – sie probierte viele Diäten aus. „Das hat zwar auch geklappt, aber war auf Dauer nicht durchhaltbar. Ich dachte, ich muss komplett auf Brot und Kuchen verzichten – das wollte ich nicht.“

Dieser Artikel stammt aus der dicken MOPO AM WOCHENENDE.

72 Seiten, die es in sich haben: Jedes Wochenende erwarten Sie aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps fürs Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

Also hieß der neue Plan: Dauerhaft gesünder ernähren. Altekrüger experimentierte mit Rezepten und suchte Alternativen für kalorienhaltige Zutaten: Aus Weizenmehl wurden Dinkelvollkornmehl und Haferkleie, Butter ersetzte sie mit Apfel- oder Bananenmus und statt Zucker fügte sie Erythrit oder Xylit hinzu. Damit hat ein Stück ihrer Schokotarte beispielsweise nur 70 Kalorien. „Da ich ihn mit Apfel- oder Bananenmus mache, schmeckt er ein bisschen fruchtiger, ist aber genauso cremig.“

Hamburgerin wurde mit Koch- und Backbüchern bekannt

Die geglückten Experimente landeten zuerst in den sozialen Medien und dann in Koch- und Backbüchern, mit denen die 46-Jährige über Nacht einer kleine Berühmtheit geworden ist: Altekrüger stieg damit auf Platz Eins der Amazon-Bestsellerlisten ein. Ihr Erfolgsgeheimnis? „Du kriegst die Zutaten an jeder Ecke, es ist super einfach nachzumachen und schmeckt nicht sehr viel anders als normales Gebäck.“ Neben frischer Ware gibt es Bio-Backmischungen für diejenigen, die es in der Küche oft eilig haben – und sich trotzdem gesund ernähren wollen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ältester Handwerker Altonas: Hier gibt’s seit 120 Jahren Premium-Brötchen

Und wie schmeckt’s? Die Brötchen sind trotz weniger Kalorien reichhaltig und sättigend, wie man sie aus Bio-Bäckereien kennt. Dass in den Haselnussküchlein kein Zucker drin sein soll, schmeckt man nicht – sündigen ohne schlechtes Gewissen ist also problemlos möglich.