In der Hamburger HafenCity: Nanu, was sind das denn für Shopping-Boxen?

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Markus Böcker (46), Inhaber des gleichnamigen Edeka-Markts in der HafenCity, bietet aktuell seine Waren am Überseeboulevard in fünf großen offenen Containern an. Doch Corona ist an diesem „Pop-Up-Container-Markt” ausnahmsweise nicht schuld.



Gemüse, Molkereiprodukte, TK-Ware, Weine – all das hat Böcker in den acht Quadtratmeter großen Containern für seine Kunden untergebracht. Der Grund ist ein kapitaler Wasserschaden im Ladengeschäft wenige Meter weiter. Im gesamten Supermarkt steht das Wasser einige Zentimeter hoch. Das Vertrackte: Bisher konnte die Ursache nicht genau geortet werden. Die Hausverwaltung hat nun zwei Gutachter beauftragt, nach der „Wasserquelle“ im Gebäude Überseequartier zu suchen.

Inhaber Markus Böcker (46) zeigt sich flexibel und verlagerte seinen überfluteten Supermarkt in Container-Boxen. Quandt Foto:

HafenCity: Wasserschaden! Edeka zieht in Container

Zehn Jahre betreibt Böcker seinen Laden schon und er war damals der erste Nahversorger in dem neuen Stadtteil. Quartiersmanagerin Claudia Weise sagt: „Edeka Böcker hat unseren Standort hier aktiv mitgeprägt.” Im Gegensatz zu manch anderem Gewerbe vor Ort lief der Laden auch immer bestens.

Bis voraussichtlich April werden die Kunden mit dem Open-Air-Shopping-Erlebnis vorlieb nehmen müssen. Für manche ist das aber eine ganz praktische Lösung. Kundin Alina (29): „Ich finde das super. So muss ich meinen Hund nicht angeleint allein vor dem Supermarkt lassen.“ In einer weiteren Box wird zudem in Kürze wieder der Mittagstisch angeboten. Das Containerdorf ist werktags von 9 bis 19 Uhr geöffnet.