Elegante Fassaden an malerischen Fleeten und Brücken: Der Alte Wall gehört zu den besten Adressen der Stadt. Im Sommer 2021 wurde das Top-Hotel „Sofitel“ dichtgemacht und im Frühjahr 2022 in eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge umgewandelt, die dort bis heute wohnen. Jetzt steht fest: Ein Investor wird das gesamte Gebäude vergrößern und umgestalten. Aber was passiert mit den Geflüchteten?