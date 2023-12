In 33 Minuten nach Hamburg: Dieser neue Bus dürfte Pendler freuen

Pendler:innen im Osten Hamburgs kommen künftig noch schneller in die Stadt und wieder nach Hause: Der neue XpressBus X33 soll für die Fahrt zwischen Trittau (Kreis Stormarn) und der Hansestadt knapp 33 Minuten benötigen.

Die Linie X33 ist mit dem seit Sonntag gültigen Fahrplan entstanden, sagten die VHH und der HVV in einer gemeinsamen Mitteilung. Der neue Bus soll Fahrgästen eine deutlich verkürzte Fahrzeit bringen.

„Rund 33 Minuten von Trittau nach Hamburg – das ist in etwa die gleiche Zeit, die man mit einem privaten Fahrzeug benötigt“, sagte VHH-Geschäftsführer Lorenz Kasch.

X33 zwischen Hamburg und Trittau: „Wichtiger Schritt zur Mobilitätswende“

In den Hauptverkehrszeiten ist der X33 im 60-Minuten-Takt von der Haltestelle „Trittau, Famila“ über Grande und Witzhave bis zur U-Bahn Billstedt und zurück unterwegs. Über Billstedt besteht Anschluss an das Hamburger U-Bahn- und Busnetz mit der U2, der U4 sowie vier MetroBus- und acht weiteren Buslinien.

In Richtung Hamburg fahren die Busse montags bis freitags stündlich von 5.42 bis 8.41 Uhr und zwischen 14.41 und 19.44 Uhr. In Richtung Trittau fährt der X33 um 6.42 und 7.42 Uhr sowie zwischen 13.42 und 20.42 Uhr. In den übrigen Zeiten und am Wochenende bedient die Linie 333 die Verbindung von Trittau bis zum U-Bahnhof Steinfurther Allee (Billstedt).

„Die X33 ist zukunftsweisend und ein wichtiger Schritt hin zu einer Mobilitätswende im ländlichen Raum. Trittau wird damit wieder ein Stück attraktiver“, sagte Oliver Mesch (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Trittau.

„Der XpressBus von Trittau nach Hamburg kommt genau zur richtigen Zeit“, sagte Jan Schwartz (Grüne), Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Kreis Stormarn. „Jede Angebotserweiterung ist wichtig, um den öffentlichen Personen-Nahverkehr zu stärken und damit den CO2-Ausstoß des Verkehrssektors insgesamt zu senken.“