Impfen in Hamburg: Ab jetzt gibt’s die Spritze ohne Termin

Ab Montag können sich die Hamburger:innen ohne einen vorher vereinbarten Termin im Impfzentrum eine Spritze gegen Corona geben lassen. Damit will die Behörde der abnehmenden Impfbereitschaft entgegensteuern. Einige kleine Einschränkungen gibt es allerdings trotzdem.

Das Angebot gilt für alle Interessenten über 16 Jahre. Diese können ohne eine vorherige Terminvereinbarung ins Impfzentrum in den Messehallen kommen, kündigte die Gesundheitsbehörde am Sonntag an.

Hamburg: Impfen ohne Termin in den Messehallen möglich

Weil das Impfzentrum allerdings Ende August geschlossen wird, sind Erstimpfungen nur noch bis zum 10. August möglich, sodass alle noch ihre Zweitimpfung dort bis 31. August erhalten können. Dafür erhalten die Spontanbesucher:innen dann beim Verlassen des Impfzentrums einen neuen Termin.

Laut Angaben der Gesundheitsbehörde reicht die Kapazität des Impfzentrums dazu aus, in den verbleibenden Tagen noch mehrere zehntausend Menschen zu impfen. Verwendet werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, der einer Impfung zustimmen muss.

Impfen in Hamburg: Behörde mit wichtigem Appell

Das Angebot zum Impfen ohne Termin gab es bereits: Fast 2000 Impfwillige haben sich an diesem Samstag bei der Sonderaktion impfen lassen.

„Wir bemerken, dass derartige Sonderaktionen immer noch zusätzliche Menschen ansprechen, wenn auch nicht zehntausende. Aber jeder Pieks bringt uns voran“, sagt Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde zur MOPO.

Er macht deutlich, dass die anstehenden Wochen genutzt werden müssen, um die Impfquote deutlich voranzutreiben. „Wir sehen in Hamburg sehr deutlich einen massiven Rückgang gen null bei den Neuinfektionen in Alterssegmenten mit einer hohen Durchimpfungsrate“, so Helfrich. In der vergangenen Kalenderwoche seien bei allen über 70-Jährigen nur drei Neuinfektionen verzeichnet gewesen. Gleichzeitig vergebe das Impfzentrum in den vergangenen Wochen immer weniger Termine.

Impfen in Hamburg: Messehallen täglich geöffnet

„Wir wollen es den noch verbliebenden gut zehn Prozent der Ungeimpften so einfach wie möglich machen, sich einen Pieks geben zu lassen“, sagt der Sprecher. „Das ist zwar für das Impfzentrum ein großer logistischer Aufwand, aber wir glauben, dass die Mitarbeiter:innen das gut stemmen können in den nächsten Wochen.“ Das Impfzentrum in den Messehallen hat täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. (aba)