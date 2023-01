Trotz Impfungen, FFP2-Masken und Antigentests: In dem Bethesda-Krankenhaus in Bergedorf gab es einen Corona-Ausbruch, bei dem sich mehrere Patienten mutmaßlich bei einem Mitarbeiter angesteckten – und das, obwohl fast alle der Betroffenen doppelt geimpft waren. Wie konnte das passieren?



Acht Patienten und zwei Assistenzärzte infiziert – das ist die besorgniserregende Bilanz eines Corona-Ausbruchs von vergangener Woche auf der Geriatrie-Station der Agaplesion Bethedsa Klinik in Bergedorf.