Impf-Start in Hamburg: Hier verlassen die ersten Impfdosen das geheime Lager

Endlich kann es losgehen: Nach nur einem Tag im Lager sind am Sonntag die ersten Impfdosen ausgeliefert worden. Ein Konvoi des Roten Kreuzes, bestehend aus drei Fahrzeugen, verließ am Morgen einen Lagerort in Hamburg. Dem Impfbeginn steht somit nichts mehr im Wege.

Personen aus der ersten Impfgruppe können sich ab jetzt gegen das Virus schützen lassen. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.

Senat in Hamburg: Erste Impfungen in Poppenbüttel

Nach Angaben des Senats geht es bei den Bewohnern und dem Personal der Pflegeeinrichtung Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel los.

Video: Corona-News für Hamburg

Nach Planungsunterlagen von Biontech, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, erhält Hamburg in einer ersten Tranche 9750 Impfdosen. Am Montag folge dann eine weitere Tranche mit 4875 Einheiten. Bis Ende des Jahres soll Hamburg über rund 29 500 Impfdosen verfügen.

Lieferplan für Hamburg: 14 625 Einheiten pro Woche

Danach werden laut Plan wöchentlich 14 625 Einheiten geliefert. Die Gesundheitsbehörde rechnet allein für die vorrangige Impfung der Bewohner und des Personals der Pflegeeinrichtungen mit einem Bedarf von rund 30 000 Anwendungen. Die konkreten Planungen von Biontech bestätigte sie zunächst nicht. „Zutreffend ist, dass wir kontinuierlich im Laufe des Januar mit Lieferungen im kurzen Takt rechnen“, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Impfstoff wird an geheimem Ort bewacht

Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort werden sie an Impfzentren und mobile Teams verteilt, die dann am Sonntag die ersten Impfungen verabreichen sollen. (maw/dpa)