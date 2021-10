Immobilien in Hamburg: So viel müssen Käufer derzeit zahlen

Die Investition in Immobilien lohnt sich laut Finanzexperten. Doch in Hamburg müssen Käufer dafür ganz schön tief in die Tasche greifen. Eigentumswohnungen und Häuser werden immer teurer: Ein Quadratmeter kann je nach Lage bis zu 14.000 Euro kosten.

Bei den Kaufpreisen für Eigentumsimmobilien gehört Hamburg zu den zehn teuersten Städten der Bundesrepublik. Im zweiten Quartal 2021 liegt der Quadratmeterpreis bei 5280 Euro, bei einem Anstieg um 2,1 Prozent zum Vorquartal und 5,6 Prozent zum Vorjahr. Die Spanne liegt je nach Viertel zwischen 2390 und satten 13.770 Euro. Das hat der „F+B-Wohn-Index Deutschland“ in seinem aktuellen Bericht ausgerechnet – Zahlen fürs dritte Quartal liegen noch nicht vor.

Immobilienpreise: Auch im Umland wird‘s teurer

Da im Stadtgebiet aber immer weniger Immobilien zum Verkauf stünden, suchen immer mehr Käufer auch im Umland nach Eigentum. Auch da steigen aufgrund der erhöhten Nachfrage die Preise. Die F+B-Experten gehen dennoch davon aus, dass an vielen Standorten die „Schmerzgrenzen“ bei den Preisen mittlerweile erreicht worden sind.

Der „immowelt Preiskompass“ zeichnet ein noch düstereres Bild: Demnach ist Hamburg im dritten Quartal sogar die zweitteuerste Stadt Deutschlands. Zum vierten Mal in Folge sind die Preise für Bestandswohnungen um mindestens fünf Prozent angestiegen – aktuell auf durchschnittlich 5668 Euro pro Quadratmeter. Im Quartalsbericht werden die Quadratmeterpreise der auf immowelt.de angebotenen Objekte mit denen von Bestandswohnungen (80 Quadratmeter, drei Zimmer, 2. Stock) mit dem Vorquartal verglichen.

Hamburg: Kaufpreise für Eigentum gehen weit auseinander

Doch was bedeutet das konkret? Wer sich auf „Immoscout24“ umschaut, kann sich ein Bild machen: Für eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 50 Quadratmetern zahlen Käufer in Hamburg zwischen 219.000 Euro in Eißendorf und 595.000 Euro in Eppendorf. Wer eine nicht vermietete Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern sucht, muss zwischen 375.000 Euro in Hummelsbüttel und 975.000 Euro in Eppendorf hinblättern. Nach oben hin sind den Preisen keine Grenzen gesetzt: Das aktuell teuerste Angebot ist eine Rotklinkervilla mit 565 Quadratmetern Wohnfläche und zwölf Zimmern in Eppendorf – der Preis liegt bei 14 Millionen Euro.