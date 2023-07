Immer wieder Tote: Warum Sie nie in der Elbe baden sollten

„Wer in der Elbe schwimmt, der kann auch auf der Autobahn Ball spielen“, meint Heiko Mählmann, DLRG-Landeschef. Er warnt regelmäßig vor den Gefahren, die das Schwimmen in der Elbe oder an unbewachten Badeseen mit sich bringt. Und trotzdem muss die Hamburger Feuerwehr immer wieder Tote bergen oder Menschen, die von Strömungen erfasst werden, in letzter Sekunde retten.

Mehr als 30 Grad, die Sonne brennt und die Elbe vor den Füßen – eien Abkühlung läge so nah. Doch sie kann lebensgefährlich werden. Wie zuletzt am Sonntag: Am Falkensteiner Ufer (Blankenese) war ein Teenie zusammen mit einem Freund in die Elbe gegangen. Doch der 16-Jährige ging plötzlich unter und tauchte nicht wieder auf. Suchen blieben bisher an allen darauffolgenden Tagen erfolglos. Die Chance, den Jungen noch lebendig anzutreffen, liegt inzwischen bei Null.

DLRG: Das Baden in der Elbe ist lebensgefährlich

Nicht sichtbare Abbruchkanten und vor allem Strömungen in der Elbe seien ein nicht einkalkulierbares Risiko, warnt Mählmann. Selbst für erfahrene Schwimmer sei das Elbe-Baden lebensgefährlich.

Gerade Jugendliche würden die Gefahren falsch einschätzen, sich Mutproben stellen, von Kaimauern springen – oft als ungeübte Schwimmer. Im vergangenen Jahr verlor ein erst 13-Jähriger sein Leben, als er in die Elbe sprang.

Dass viele Menschen aus finanziellen Gründen eher offene und unbewachte Gewässer aufsuchen, sei ein Trend, der Mählmann besorge. Viele seien einfach nicht mehr bereit oder in der Lage, Eintritt für ein Schwimmbad zu zahlen, „die meisten können das finanziell nicht mehr, bei den steigenden Kosten überall“.

Heiko Mählmann ist Präsident des DLRG-Landesverbandes Hamburg. DLRG Heiko Mählmann ist Präsident des DLRG-Landesverbandes Hamburg.

Der DLRG rät trotzdem, nur bewachte Badestellen aufzusuchen, mahnt aber in jedem Fall zur Vorsicht: Bei jedem kleinsten Verdacht, dass jemand im Wasser in Not geraten sein könnte, solle man den Notruf wählen. „Haben Sie keine Hemmungen“, sagt Mählmann. „Lieber was machen als nichts machen. Das kann Leben retten.“

Im vergangenen Jahr sind zehn Menschen in Hamburger Gewässern ertrunken, das Jahr davor waren es acht. Darunter auch Kinder, die oft nicht mehr richtig schwimmen können und es auch gar nicht lernen, so Mählmann. Er fordert eine „Wassergewöhnung“ schon im Kindergarten und bessere Rahmenbedingungen für Schwimmunterricht.„Ein Jahr in der Schule Schwimmen – das ist viel zu wenig.“ (dg)