Angesichts des furchtbaren russischen Angriffskriegs ist die Hilfsbereitschaft der Hamburger gegenüber flüchtenden Ukrainern groß. Erstversorgung, Nothilfe und eine schnelle Unterbringung haben jetzt höchste Priorität. Auf wie viele Geflüchtete muss die Hansestadt sich vorbereiten? Und kann die Stadt es schaffen, sie langfristig zu integrieren?

Rund 1800 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben nach Angaben des ukrainischen Generalkonsulats vom Sonntag bereits in Hamburg Zuflucht gesucht. Um die Menschen schnellstmöglich zu versorgen und unterzubringen, packen viele freiwillige Helfer mit an. Wer nicht privat unterkommt, kann zunächst in städtischen Einrichtungen, in einem Hotel oder den Messehallen schlafen.

Flüchtlinge aus der Ukraine: Worauf sich Hamburg einstellt

Angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine gehen Experten davon aus, dass noch zahlreiche weitere Geflüchtete nach Deutschland kommen werden. Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (Dezim) vermutet, dass es mehr Menschen als 2015 werden könnten. Damals kamen mehr als 21.000 Schutzsuchende innerhalb dieses Jahres nach Hamburg.

Auch viele der aus der Ukraine geflüchteten Menschen werden sich zunächst auf den Weg in die Großstädte machen. „Hamburg ist ein beliebtes Ziel, da hier bereits viele Ukrainer leben“, sagt Migrationsforscherin Prof. Dr. Laila Prager von der Universität Hamburg zur MOPO.

Sie betont, dass man sich nach der ersten Notversorgung auch Gedanken um die langfristige Integration der Geflüchteten machen müsse. „Selbst, wenn der Krieg für die Ukraine ein gutes Ende nimmt, werden die meisten angesichts der zerstörten Infrastruktur in ihrer Heimat und den grausamen Erinnerungen, die sie damit verbinden, erst einmal hierbleiben“, so Laila Prager. In den Jahren 2015 und 2016 hätten die Hamburger gezeigt, dass sie gut mit solchen Situationen umgehen können. Viele Angebote zur Integration müssten nur wiederbelebt werden – zum Beispiel Deutschkurse, Patenschaften oder interkulturelle Treffs.

Zudem vermutet die Expertin, dass die Integration von Ukrainern leichter fallen werde, als es bei den Menschen aus dem Mittleren Osten der Fall war. „Anders als 2015 handelt es sich bei den Geflüchteten hauptsächlich um junge Mütter mit Kindern. Ihr äußeres Erscheinungsbild und ihre sozialstrukturellen Hintergründe sind unseren sehr ähnlich. Das weckt das Gefühl, dass es uns auch treffen kann und damit auch die Hilfsbereitschaft.“ Eine repräsentative Umfrage des Dezim kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als 90 Prozent der Deutschen die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine befürworten.

Der deutsche Arbeitsmarkt profitiert von Zuwanderern

Laut des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verfügten etwa 50 Prozent der Menschen, die in der Vergangenheit aus der Ukraine nach Deutschland kamen, über eine abgeschlossene Hochschul- oder vergleichbare Ausbildung. 14 Prozent hatten einen berufsbildenden Abschluss und 26 Prozent eine höhere Schulbildung. Insgesamt lag das Bildungsniveau im Vergleich zu Menschen aus anderen Herkunftsländern deutlich höher.

Langfristig könne die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften deshalb zu Konflikten führen. „Nachdem viele Menschen in der Corona-Krise ihren Job verloren haben, könnte die Angst entstehen, dass die Ukrainer den Deutschen wertvolle Arbeitsplätze streitig machen“, so die Expertin.

Die langfristige Integration der Geflüchteten bringt aber in erster Linie Vorteile für unseren Arbeitsmarkt, sagt Laila Prager – vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels, zum Beispiel in der Pflege.