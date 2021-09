Seit einem Jahrzehnt haben Schülerinnen, Schüler und Eltern in Kirchwerder auf diesen Moment gewartet: Am Freitagnachmittag ist der symbolische Spatenstich für die neue Stadtteilschule am Kirchenheerweg erfolgt. Das Projekt ist einzigartig: Die beiden neuen Gebäude sind inspiriert von reetgedeckten Vierländer Bauernhäusern. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Die dringend benötigte neue Schule soll Platz für 1100 Schülerinnen und Schüler sowie 110 Lehrkräfte bieten und rund 54 Millionen Euro kosten. Schulsenator Ties Rabe (SPD) freute sich am Freitag, dass das Projekt nach vielen Jahren voller Verzögerungen nun endlich gestartet werden konnte.

Schule im Langhaus-Stil: Spatenstich für spektakulären Neubau

„Als Schulsenator – aber auch als Bergedorfer – freut es mich sehr, dass eine der bis 2030 geplanten 35 neuen Schulen in Kirchwerder entsteht. Es wird eine besonders schöne und besonders große Schule.“ Die Architektur der Schulgebäude ist außergewöhnlich, da sie klassischen Bauernhäusern – sogenannten Langhäusern – mit Reetdach nachempfunden ist. Derzeit werden die Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule Kirchwerder in maroden Gebäuden aus den 70er Jahren und Containern unterrichtet.

Die spektakulären Neubauten beherbergen Unterrichtsräume, Werkstätten und eine Bibliothek sowie Mensa und Aula. Für den Schul- und den Vereinssport entstehen eine Dreifeld-Sporthalle mit Besuchertribüne sowie ein großes Außensportfeld.

Trotz der Euphorie darüber, dass es nun endlich, endlich losgeht, fand Schulleiter Niko Gärtner auch mahnende Wort: „Die Vierländer Schulgemeinschaft wartet schon so lange auf diesen Neubau, dass sie dem Projekt inzwischen skeptisch, fast abfällig gegenübersteht.“ Daher hoffe man durch den Spatenstich, den ursprünglichen Optimismus für ein eigentlich tolles Neubauprojekt wieder zu entfachen. (alu)