Jetzt wird es spiegelglatt – zahlreiche Unfälle auf Autobahnen

In den nächsten Tagen wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ziemlich ungemütlich. Hamburger können sich auf Frost, Windböen, Glatteis und Regen einstellen. Vor allem auf den Straßen könnte es spiegelglatt werden, die Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist deshalb in der Nacht auf Dienstag im Sondereinsatz unterwegs. Bereits am Montagabend kam es im Norden zu zahlreichen Glätte-Unfällen.

In der Nacht zum Dienstag ziehen viele Wolken auf, dabei kann es gefrierenden Regen und Nebelfelder geben. Es herrscht anhaltende Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Die SRH hat deshalb am Montagabend angekündigt, in der Nacht zu Dienstag und am Dienstagmorgen den Winterdienst in Rufbereitschaft zu versetzen.

Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) im Einsatz

Während eine genaue Prognose der Glätte am Montagabend noch nicht möglich war, will die SRH nach dem großflächigen Streueinsatz von Montag lieber Vorsicht walten lassen: „Je nach Niederschlag und Glättemeldungen werden dann bis zu 850 Mitarbeitende und 360 Fahrzeuge auf Hamburgs verkehrswichtigen Fahrbahnen, Radwegen des Winterdienstnetzes, auf Geh -und Überwegen sowie Bushaltestellen eingesetzt“, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Anfangs war der Winterdienst am Montag noch mit rund 200 Fahrzeugen und Einsatzkräften, insbesondere zur Sicherung von „verkehrswichtigen“ Fahrbahnen und Radwegen, in der Stadt unterwegs. Dass der Einsatz wie angekündigt je nach Wetterlage angepasst und ausgeweitet werden sollte, zeigt sich jetzt.

Die SRH mahnt dennoch, aufzupassen: „Alle Verkehrsteilnehmenden werden darum gebeten sich vorsichtig zu verhalten, da es trotz des Einsatzes der SRH stellenweise sehr glatt sein kann.” Außerdem bittet die SRH alle Anwohnenden darum, ihrer Streupflicht nachzukommen.

Hamburg und Umgebung: Glätte am Dienstag

Für Dienstag meldet der DWD ebenfalls leichten Regen. Anfangs kann es noch streckenweise glatt sein, bis zum Mittag wird es wieder milder mit vier Grad an der dänischen Grenze und sieben Grad in Hamburg.

Bereits am Montagabend kam es im Norden zu zahlreichen Unfälle auf glatten Straßen. Auf der A21 kam um 17.48 Uhr Höhe Trappenkamp (Kreis Segeberg) ein Lkw ins Rutschen – und landete halb über der Leitplanke. Zuvor hatte es dort einen weiteren Unfall gegeben. Auch auf der A20 verwandelte sich der Untergrund in eine gefährliche Rutschpiste, als Sprühregen einsetzte. Gegen 18 Uhr kam es in Höhe Geschendorf (Kreis Segeberg) zu mehreren Unfällen. Glatteis-Einsätze gab es für Polizei und Rettungskräfte auch auf der A1. Die A1 Lübeck Richtung Hamburg wurde nach mehreren Unfällen zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe gesperrt.