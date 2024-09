Dieses Schiff ist eine echte Kämpfernatur: Seit Freitag liegt die „Arctic Sunrise“ an der Überseebrücke direkt vor der „Cap San Diego“. Das grüne Schiff mit dem bunten Regenbogen am Bug hat schon so einige Schlachten hinter sich gebracht. Früher ging der Eisbrecher, der ursprünglich aus Norwegen stammt, auf Robbenjagd. Heute zieht er – ausgerechnet – für Greenpeace in den Kampf!