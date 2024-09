Nach dem Thema Gendern scheint jetzt die illegale Migration den CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß sehr zu beschäftigen. In einem skurrilen Video behauptete er am Mittwoch, dass man am Hamburger Jungfernstieg die Folgen der illegalen Migration „besonders stark“ merken würde. Anschließend fordert er notfalls Zurückweisungen an den deutsche Grenzen. Beweise für seine steile These liefert Ploß nicht und erntet im Netz eine Menge Spott – die MOPO hat mit ihm darüber gesprochen.