Jahrzehntelang haben sie üppiges Geld verdient, jetzt verdunkelt sich der Himmel für viele Vermieter in den Badeorten an der Nordseeküste: Der Kreis Nordfriesland zieht gegen illegale Ferienimmobilien zu Felde und kündigt nach Jahren der Lässigkeit nun strenge Kontrollen an. Allein auf Sylt sollen tausende Dauerwohnungen seit langem rechtswidrig an Feriengäste vermietet worden sein. Welche Strafen illegalen Vermietern an der Nordsee nun drohen – und wie Ostseebäder mit dem Problem umgehen.

„Schätzungsweise jede vierte Ferienwohnung auf Sylt ist illegal“, sagt Kreisbaudirektor Burkhard Jansen aus Husum. Heißt: Wohnungen und Häuser, die eigentlich als Dauerwohnraum für Sylter genehmigt wurden, werden stattdessen lukrativ an Touristen vermietet. Viele Jahre lang hatte der Kreis Nordfriesland als Bauaufsicht die Sylter machen lassen, in der Hoffnung, dass die Insel-Verwaltung die Einhaltung von Recht und Gesetz durchsetzt. Der Erfolg: mau.

Ferienimmobilien sind Goldgruben, da guckt man nicht so genau hin, ob eine Immobilie einmal als Dauerwohnraum genehmigt wurde. Und Zweitwohnungsbesitzer, die ihr Domizil auf der Trauminsel illegal vermieten, haben in ein paar Wochen die Fixkosten inklusive Gartenpflege drin. Wie viele Gästebetten es auf der Insel gibt, weiß kein Mensch, denn: Nur Vermieter mit mehr als zehn Betten werden gezählt, all die Klein- und Kleinstvermieter, die eine oder zwei kleine Ferienwohnungen vermieten, laufen unterm Radar.

Keiner kennt genaue Zahlen

Die Bürgerinitiative „Merret reicht‘s“, die sich gegen den Ausverkauf der Insel stemmt, geißelt das gigantische Datenloch: „Wir wissen ja noch nicht einmal genau, wie viele Touristen tatsächlich jedes Jahr nach Sylt kommen“, so eine Vertreterin zur MOPO. Wie viele Ferienwohnungen den rund 11.000 Dauerwohnungen gegenüberstehen, ist einfach nicht bekannt. Schätzungen gehen von mindestens 7400 aus.

Nun hat man in Husum die Faxen dicke von dem jahrelangen Wildwuchs und zieht die Daumenschrauben an: „Zwei unserer Mitarbeiterinnen werden die Bauakten durchgehen und die Eigentümer der Ferienwohnungen, die baurechtlich nicht genehmigt sind, schriftlich auffordern, die Vermietung an Feriengäste einzustellen“, teilt der Sprecher des Kreises Nordfriesland auf MOPO-Anfrage mit. Zwei Mitarbeiterinnen gegen ein System, von dem viele Akteure (auch Einheimische) sehr lange sehr gut gelebt haben – und das nun dafür sorgt, dass Arzthelferinnen, Altenpfleger und Servicekräfte keine Wohnung mehr finden.

Illegale Ferienwohnungen aufzuspüren, das ist nur ein Mosaikteilchen, um ein Riesenproblem in den Griff zu kriegen. Ein weiteres ist das Verbot, neue Ferienwohnungen zu bauen, das die Gemeinde Sylt im Frühjahr verabschiedet hat. Dazu gehören allerdings nur die Orte im Inselzentrum. Hörnum, List und das Promi-Paradies Kampen haben kein Verbot erlassen. Die Sylter ziehen nicht an einem Strang – auch das hat es Insel-Politikern nicht gerade leicht gemacht, auf die Einhaltung von Vorgaben zu pochen.

Sylt: Bis zu 500.000 Euro Buße drohen

Wer Dauerwohnraum (also auch seine Zweitwohnung) illegal an Touristen vermietet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 500.000 Euro Geldbuße bestraft werden kann. Angst vor plötzlicher Armut müssen die Goldgräber aber nicht haben. Der Kreissprecher: „Unser primäres Ziel ist die Beendigung der illegalen Nutzung und nicht das Verhängen von Bußgeldern.“

Auf Sylt gibt es zu viele Ferienwohnungen und zu wenige Wohnungen für Dauermieter (Symbolbild) Daniel Bockwoldt / dpa Auf Sylt gibt es zu viele Ferienwohnungen und zu wenige Wohnungen für Dauermieter (Symbolbild).

Wie „Merret reicht‘s“ via Facebook verkündet, haben erste Vermieter bereits angekündigt, ihre illegalen Ferienwohnungen wieder Dauermietern zur Verfügung zu stellen. Gibt es einen Bestandsschutz für langjährige unrechtmäßige Ferienwohnungen? Trockene Antwort des Kreissprechers: „Nein.“

Auch St. Peter-Ording gehört zum Kreis Nordfriesland, der hier allein in einer Straße 16 Wohnungsbesitzer aufgefordert hat, die Ferienvermietung sofort einzustellen. Grund: Im Bebauungsplan steht das Gebiet als reines Wohngebiet, und das Bundesverwaltungsgericht hat bereits 2017 geurteilt, dass Ferienvermietung dort unzulässig ist. Seitdem hätten die Gemeinden an Nord- und Ostsee Zeit gehabt, Ordnung in das Chaos zu bringen, und in den Bebauungsplänen festzuschreiben, wo man (auch) Ferienwohnungen haben will („Sondergebiet“) und wo nur Dauerwohnungen erlaubt sind („Wohngebiet“).

Timmendorfer Strand: Suche nach illegalen Vermietungen

Auf Sylt wurden nun bereits Vermieter aufgefordert, etwa illegal ausgebaute Dachgeschosse zurückzubauen. Aufgefallen waren die zusätzlichen Ferienbetten bei der Durchforstung von Vermietungsportalen. Diesen mühseligen Weg geht man auch in Timmendorfer Strand an der Lübecker Bucht: „Wir gucken stichprobenartig auf den Portalen, was als Ferienwohnung angeboten wird und ob das der Bebauungsplan zulässt“, sagt Verwaltungschef Martin Scheel.

So fallen etwa Hausbesitzer auf, die einen Teil ihrer Fläche als Ferienwohnung vermieten und sich auf diese Weise ihren Kredit finanzieren. In besonders hartnäckigen Fällen kann die Gemeinde den Kreis Ostholstein einschalten – der sich auf MOPO-Nachfrage zurückhaltender äußert als die Daumenschrauben-Kollegen in Nordfriesland. Man sei „im konstruktiven Dialog“ heißt es aus Eutin: „Bei alten Bebauungsplänen ist die Rechtslage zu Ferienwohnungen problematisch.“

Wie es auf Sylt weitergeht? Vielleicht gibt es ein paar Klagen, mutmaßt der Kreissprecher, aber wohl keine Prozessflut. Ja, die heißgeliebte Insel kann alles mögliche sein: Heimat, Sehnsuchtsziel für drei Wochen im Jahr, Goldgrube. Für manche auch erst Heimat, dann Goldgrube und dann nur noch Sehnsuchtsziel.