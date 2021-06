Ikea öffnet in Hamburg und Bremen: Für Altona gibt es Sonderregeln

Altona –

Ikea öffnet auch in Hamburg und Bremen wieder! Die beiden Bundesländer beschlossen am Dienstag, die 800-Quadratmeter-Begrenzung im Einzelhandel aufzuheben. So haben seit Mittwoch mit den vier Geschäften in Hamburg und Bremen wieder alle Ikea-Filialen in Deutschland geöffnet. Für das Einrichtungshaus in Altona gelten dabei Sonderregeln.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unsere Kunden nun in allen 53 Ikea Einrichtungshäusern in Deutschland wieder begrüßen dürfen“, sagt Dennis Balsley, Geschäftsführer von Ikea Deutschland. Bei den Vorbereitungen gehe aber Sicherheit vor Schnelligkeit. Daher sei ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt worden, so Balsley.

„Die darin festgelegten Maßnahmen haben sich bereits in den Einrichtungshäusern bewährt, die wir im Laufe der vergangenen Wochen geöffnet haben.“ Das Konzept werde dennoch stetig weiterentwickelt und evaluiert, um die Sicherheit in den Geschäften zu gewährleisten, sagt der Geschäftsführer.

Ikea-Filialen in Hamburg und Bremen öffnen wieder: Für Altona gelten Sonderregeln

Neben der Filiale in Bremerhaven, betrifft die Öffnung auch die Hamburger Geschäfte Altona, Moorfleet und Schnelsen. Aufgrund der Innenstadtlage der Filiale in Altona gibt es die Möglichkeit, im Vorfeld online ein Zeitfenster für den Besuch zu buchen und so die Wartezeit vor Ort zu verkürzen. Am Eingang wird eine „Fast-Lane“ für alle Kunden, die sich vorab online angemeldet haben, eingerichtet.

In der Altona-Filiale gibt es eine „Fast-Lane", für alle mit einem Online-Termin.

Am Mittwoch nutzten bereits viele Hamburger trotz Regenwetter die Möglichkeit bei Ikea in Altona einzukaufen. Wer einen Online-Termin gebucht hatte war im Vorteil: Während viele Menschen im Regen warten mussten, konnten die mit Termin über die „Fast-Lane“ das Geschäft schneller betreten.