Gleich zwei Hamburger Restaurants haben Sonderpreise vom „Fallstaff Restaurant- & Gasthausguide“, einem der reichweitenstärksten Magazine im Bereich Gastro, für 2024 erhalten – und das in so angespannten Zeiten. Bei einem der Restaurants handelt es sich sogar um eine Neueröffnung.

Gleich zwei Hamburger Restaurants haben Sonderpreise vom „Fallstaff Restaurant- & Gasthausguide“, einem der reichweitenstärksten Magazine im Bereich Gastro, für 2024 erhalten – und das in so angespannten Zeiten. Bei einem der Restaurants handelt es sich sogar um eine Neueröffnung.

Der „Fallstaff Restaurant- & Gasthausguide“ zeichnet jedes Jahr die besten und beliebtesten Gastronomiebetriebe des Landes aus. Von insgesamt 1827 Adressen in dem Heft wurden zwölf Sieger für Sonderpreise ausgewählt. Darunter sind Julia Komp aus Köln als Köchin des Jahres, Thomas Kellermann aus Rottach-Eggern (Bayern) als Koch des Jahres – und die drei Wirte Fritz Keller, Stephan Landwehr und Frederik Schade („Grill Royal“, Hamburg-Altstadt) als Gastronomen des Jahres sowie Heinz Otto Wehmann aus dem „Landhaus Scherrer“ (Elbchaussee 130, Othmarschen) als Altmeister.

Zwei Hamburger Restaurants an der bundesweiten Spitze

Keller, Landwehr und Schade eröffneten das „Grill Royal“ erst im Mai am Ballindamm 17 und servieren hochwertiges Fleisch und Wein zu höheren Preisen. Das Kult-Lokal kommt eigentlich aus Berlin – dort ist es ein legendärer Treff der Reichen, der Promis und der Schönen, die dazugehören wollen. Auf der Speisekarte: Entrecôte für 63 Euro, T-Bone Steak für 96 Euro, Chateaubriand für 178 Euro. „Zu zweit zahlen Gäste 120 bis 400 Euro. Von einigen Gästen werden bei unserem Sommelier aber auch schon mal Weinflaschen für 4000 oder 5000 Euro bestellt“, sagte Küchen-Direktor und Sternekoch Oliver Pfahler im Gespräch mit der MOPO.

Grill Royal am Ballindamm: Küchen-Direktor Oliver Pfahler Florian Quandt „Grill Royal“ am Ballindamm: Küchen-Direktor Oliver Pfahler

Heinz Otto Wehmann dagegen ist bereits seit 1982 Mitinhaber im „Landhaus Scherrer.“ Besonders in „Wehmanns Bistro“ sind die Gerichte deutlich günstiger als im „Grill Royal“ – in der langen Zeit des Bestehens hat das Landhaus sich aber einen exzellenten Ruf erarbeitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Grill-Tempel in Hamburg: Wer zahlt 250 Euro für ein Steak?

Beide schafften es laut „Falstaff“ trotz Corona-Krise, ihren Standard zu halten. „Zweifelsohne nämlich steht die Branche angesichts steigender Betriebskosten, Inflation und der Rückkehr zur regulären Mehrwertsteuer vor einem gewaltigen Umbruch“, so Chefredakteur Sebastian Späth. „Grund für Trübsal gibt es jedoch noch lange nicht: spannende Neueröffnungen wie das KOMU in München, das ‚Grill Royal‘ in Hamburg und das Trio in Berlin zeigen, dass auch in herausfordernden Zeiten Ambitionen und Leidenschaft triumphieren.“ (prei)