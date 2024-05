Ihr Stich kann sehr gefährlich sein: Hamburg wappnet sich gegen Mückenart

Sommer, Sonne – Stechmücke. Mit der Wärme kommen auch die Plagegeister. In Deutschland breitet sich die Asiatische Tigermücke aus, die exotische Viren übertragen kann. Hamburg wappnet sich.

Mücken sind lästig, die Asiatische Tigermücke ist besonders unangenehm – und sie kann gefährlich werden. Der über internationale Warenströme nach Europa gelangte Exot kann Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen. Die relativ kleine Stechmücke ist auffällig schwarz-weiß gefärbt. Insbesondere der Hinterleib und die Hinterbeine haben eine ausgeprägte Musterung. In einigen Regionen Deutschlands wie Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Berlin ist die Asiatische Tigermücke nach Angaben des Hamburger Instituts für Hygiene und Umwelt schon aufgetaucht. In Hamburg mit seinem riesigen Hafen als Tor zur Welt bisher nicht – zumindest wurde sie nicht nachgewiesen.

Eine Mückenfalle, die das Institut für Hygiene und Umwelt aufgestellt hat, steht in Hafen-Nähe. dpa/Institut für Hygiene und Umwelt, Hamburg Eine Mückenfalle, die das Institut für Hygiene und Umwelt aufgestellt hat, steht in Hafen-Nähe.

Doch das Institut in Rothenburgsort ist wachsam und hat in Kooperation mit dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin im Hafen ein Monitoring-Projekt laufen. Ziel ist es, eine Einschleppung der Tigermücke frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dazu werden unter anderem im Hamburger Hafen Fallen aufgestellt, die aussehen wie kleine Wäschepuffs mit einem Schirm darüber. Mittels Duftstoffen werden die Plagegeister angelockt und mit einem Ventilator eingesaugt. Dann werden die Tiere untersucht, ob unter ihnen ein eingeschlepptes Insekt summt. Auch in Frachträumen von Schiffen waren schon Fallen aufgestellt worden, in denen sich teils Exoten verfangen hatten.

Hamburger sollen Mücken fangen und einschicken

Zeitgleich läuft ein bundesweites Mitmach-Projekt, auf das die Hamburger Sozialbehörde kürzlich auf Facebook unter dem Titel „Mückenjäger:innen gesucht!“ hinwies. „Fangen Sie Stechmücken und senden Sie diese an das Projekt Mückenatlas“, hieß es in dem Post. Auch die Sozialbehörde betonte, noch sei die Asiatische Tigermücke in Hamburg nicht entdeckt worden. Doch sei es wichtig, das Auftreten der Mücke frühzeitig zu erkennen, damit sie bekämpft und ihre Ausbreitung vermieden werden kann.

Bei dem Projekt Mückenatlas des Leibniz-Zentrums für Agrarlandforschung (ZALF) und dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald können Jäger und Jägerinnen ihre Beute einschicken. Und so geht’s: Stechmücke schonend fangen, am besten über Nacht einfrieren, und in einer Streichholzschachtel oder einer ähnlichen Schachtel an das Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung (ZALF) schicken. Bis zum Wochenende hatten sich schon Zehntausende Jäger und Jägerinnen beteiligt und über 200 000 Mücken eingeschickt. Auf einer interaktiven Karte können sich Interessierte dann mit ihrem Namen finden. (dpa/mp)