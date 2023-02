Sie sind eine Innovation, die Leben retten soll: unscheinbare graue Behälter mit dreieckigem Querschnitt, gerade mal so lang, dass ein Erwachsener ausgestreckt darin liegen kann. Und von innen dick isoliert: Iglus werden die Kälteschutz-Hütten für Obdachlose genannt, die auf dem Gelände des Hans-Fitze-Hauses stehen. Das Zentrum für Suchtgefährdete in Harburg wagt damit ein Experiment, die Betroffenen selbst waren völlig überrascht von dem Angebot: „Das sogenannte Obdachlosen-Prekariat wird ja sonst überall weggejagt“, sagt der Projektleiter. Der MOPO hat ein Obdachloser erzählt, wie es sich in den Thermo-Hütten schläft.