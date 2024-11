Mitten im Grünen und in nicht allzu großer Entfernung zur Hamburger City: In Georgswerder ist mit der „Kirchenwiese Georgswerder“ ein traumhaftes kleines Neubaugebiet entstanden, umringt von Kleingärten und ziemlich direkt an der Dove Elbe. Angrenzend an ein Gebiet für Einfamilienhäuser startet nun die SAGA mit dem Bau von 58 geförderten Wohnungen, die später in die Vermietung gehen. Wer dort allerdings noch ein Baugrundstück für ein Haus sucht, der muss sich beeilen.