Najib Faizi musste lange dafür kämpfen, um so zu leben, wie er es will. Er ist in Afghanistan aufgewachsen, wo schwule Männer verfolgt und gefoltert werden. Als er sich schminkte, verprügelte ihn sein Vater. Najib flüchtete nach Europa – heute tritt der 24-Jährige als Dragqueen auf und hilft anderen queeren Flüchtlingen. Eine Geschichte über Mut, Narben und Bollywood.