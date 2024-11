Anwohner rund um das Hamburger Volksparkstadion kennen den Ablauf nur zu gut: Sobald der HSV zu Hause spielt, rücken regelmäßig Zehntausende Fans nach Stellingen an. Viele davon reisen mit dem Auto an, was nicht nur regelmäßig die Schnackenburgallee lahmlegt, sondern auch zu überbelegten Parkplätzen und Wildparken führt. Am Montagabend präsentierte ein Ingenieursbüro deshalb ein Konzept, wie die Verkehrsführung rund um das Stadion langfristig komplett verändert werden könnte. Das sorgte für eine hitzige Diskussion.