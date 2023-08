Kein leichter Schritt. Auch im Jahr 2023 gibt es noch Diskriminierung und Ausgrenzung. Deshalb ist es so mutig, was der 51-jährige Mirko Bott jetzt wagt. Er – ehemaliger Theaterleiter des „Schmidt-Theaters“ und des „Schmidts Tivoli“, auf dem Kiez – outet sich, sagt es aller Welt: „Ich bin HIV-positiv.“ Und fügt hinzu: „Mein Arzt meint, ich kann 100 werden damit.“

Kein leichter Schritt. Auch im Jahr 2023 gibt es noch Diskriminierung und Ausgrenzung. Deshalb ist es so mutig, was der 51-jährige Mirko Bott jetzt wagt. Er – ehemaliger Theaterleiter des „Schmidt-Theaters“ und des „Schmidts Tivoli“, auf dem Kiez – outet sich, sagt es aller Welt: „Ich bin HIV-positiv.“ Und fügt hinzu: „Mein Arzt meint, ich kann 100 werden damit.“

Früher stand die Medizin HIV und Aids machtlos gegenüber. Aber zum Glück ist das nicht mehr so. Es gibt Medikamente, die zwar nicht heilen, aber sehr gut helfen können. Das Virus hat dann kaum noch eine Chance, dem Körper zu schaden.

Mirko Bott (51), einst künstlerischer Leiter des „Schmidts Tivoli“, outet sich: Er weiß seit zehn Jahren, dass er HIV-positiv ist. Und er appelliert an alle, die sich nicht sicher sind, sich im Zweifel testen zu lassen. Olaf Wunder Mirko Bott (51), einst künstlerischer Leiter des „Schmidts Tivoli“, outet sich: Er weiß seit zehn Jahren, dass er HIV-positiv ist. Und er appelliert an alle, die sich nicht sicher sind, sich im Zweifel testen zu lassen.

Mirko Bott outet sich – und appelliert an andere, die sich nicht sicher sind: „Testen lassen!“

Voraussetzung aber ist, dass die Betroffenen um die Infektion wissen. Und genau daran hapert es. Von den 90.800 HIV-Positiven in Deutschland haben laut Robert-Koch-Institut (RKI) rund neun Prozent keine Ahnung davon, dass sie sich infiziert haben: Etwa 8600 Menschen, die sich völlig unnötigerweise dem Risiko aussetzen, an Aids zu erkranken und zu sterben. Außerdem ist die Gefahr groß, dass sie andere anstecken – etwa bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Start-up will HIV-Erreger weltweit ausrotten

„Immer noch halten Scham, Angst vor Ausgrenzung und Unwissenheit die Menschen davon ab, sich auf HIV testen zu lassen“, beklagt Mirko Bott und schüttelt vor Unverständnis mit dem Kopf. „Wenn ich mich heute oute, dann, um all jene, die ahnen, dass sie es haben oder einfach unsicher sind, zu ermutigen, einen Test machen zu lassen. Denn dann geht ihr Leben weiter. Garantiert!“

Auch er selbst sei lange so dumm gewesen, die Augen vor der Realität zu verschließen. „Ich war sicher, dass ich positiv bin, und gerade deshalb habe ich lange, sehr lange Zeit einen Test abgelehnt“, so Mirko Bott. „Einfach aus Angst vor der Diagnose!“

Ein Foto von 2015: Eröffnung der Kleinkunstbühne Schmidtchen. Mirko Bott gemeinsam mit Drag Queen Olivia Jones. Oliver Fantitsch Ein Foto von 2015: Eröffnung der Kleinkunstbühne „Schmidtchen“. Mirko Bott gemeinsam mit Drag Queen Olivia Jones

Die Diagnose bekam er vor zehn Jahren

Vor zehn Jahren kam es dann doch raus. „Ich bin damals wegen anderer Beschwerden zum Arzt gegangen. Der hat mir Blut abgenommen, und obwohl ich es ihm ausdrücklich verboten hatte, mich auf HIV zu testen, hat er es heimlich doch getan. Heute bin ich ihm dankbar dafür. Denn so habe ich die Chance, weiterzuleben.“

Wie das war, als er die Diagnose bekam? „Ich war am Boden zerstört. Ich weiß noch, ich habe den Arzt gefragt, ob ich mir schon einen Sarg bestellen soll. Aber der hat mich gleich beruhigt: ,Nein, du bekommst Medikamente, dann geht die Virenlast im Blut wieder runter.‘ Und so ist es auch gewesen. Seit neun Jahren ist die Virenlast bei mir unter der Nachweisgrenze. Ich bin also praktisch virenfrei und auch nicht mehr infektiös.“

Das könnte Sie vielleicht auch interessieren: Wie mRNA die Welt verändern könnte

Mirko Bott holt weit aus, erzählt von seiner Jugend in Essen (Nordrhein-Westfalen), davon, dass ihm sehr früh klar wurde, dass er das Bett lieber mit Jungs als mit Mädchen teilt. „Mit 17 habe ich mich dann zuhause geoutet. „Da hat es kurz mal geknallt: Mutter ist weinend in die Küche gerannt, Vater hat sich schweigend vor den Fernseher gesetzt. Das war’s. Ich habe dann meine langjährigen Freunde immer zuhause vorgestellt. Meine Eltern haben dann sogar Weihnachten mit uns zusammen gefeiert.“

„Meine Mutter brach in Tränen aus, weil sie dachte, HIV ist gleich Aids“

Mirko Bott kommt aus mittelständischen Verhältnissen. Der Vater war Betriebsschlossermeister und 30 Jahre Betriebsratsvorsitzender beim Baukonzern Hochtief, die Mutter Dekorationsnäherin. „Ein Verwandter arbeitete als Kranführer, ein anderer war auf dem Bauhof tätig. Nur der Mirko, der ist ausgeschert, der ist zum Theater“, erzählt er schmunzelnd.

Vor dem Schmidt Theater: Mirko Bott im Jahr 2007. hfr Vor dem „Schmidt-Theater“: Mirko Bott im Jahr 2007

Seit drei Jahrzehnten lebt Mirko Bott jetzt schon in Hamburg, hat für Sänger und Comedians wie Kay Ray und Emmi & Herr Willnowsky Programme verfasst, schrieb Theaterstücke, inszenierte Shows und erstellte regelmäßig die Showprogramme für die Aida-Flotte. „Das war eine Zeit, in der ich ziemlich exzessiv gelebt habe, nichts anbrennen ließ – häufig wechselnde Partner mit eingeschlossen. Und Kondome habe ich nie gemocht.“

Den Höhepunkt seiner Karriere erreichte Bott 2004: Da wurde er Programmchef vom „Schmidt-Theater“ und dem „Schmidts Tivoli“. Bis 2016 war er gemeinsam mit Corny Littmann künstlerischer Leiter des Hauses.

Mitten hinein platzte dann die Diagnose HIV. „Ich habe es zuerst meiner Mutter gesagt. Die brach sofort in Tränen aus, weil für sie HIV gleich Aids war. Ich habe ihr dann erklärt, dass ich noch lange nicht sterben muss. Als nächstes habe ich es Corny Littmann gesagt, dann den sieben Leuten meiner Abteilung. Da war es gar kein Problem. Alle haben gleich verstanden, dass es Medikamente gibt, die den Ausbruch von Aids verhindern.“

„Diagnose HIV ist kein Weltuntergang. Weltuntergang ist, wenn du dich nicht testen lässt!“

Mirko Bott sagt, dass er anfangs täglich fünf unterschiedliche Tabletten schlucken musste. Inzwischen ist es nur noch eine einzige Pille. „Biktarvy“ heißt das Medikament, das er aktuell nimmt. Unangenehme Nebenwirkungen habe die Arznei bei ihm nicht. Allerdings ist sie nicht ganz billig. Mehr als 900 Euro pro Monat. „Aber die Kasse zahlt.“

Zum Schluss wendet sich Mirko Bott noch einmal an alle diejenigen, die sich nicht völlig sicher sind, ob sie HIV-positiv sind oder nicht. „Leute, lasst Euch testen! HIV-positiv zu sein, ist nicht der Weltuntergang. Weltuntergang ist, wenn du dich nicht testen lässt, keine Ahnung hast und plötzlich Aids bekommst. Dann ist es zu spät.“

Schmunzelnd erzählt Mirko Bott davon, dass sein Arzt ihm kürzlich prophezeite, er könne 100 werden. „Ich habe ihn dann gebremst und gemeint: Können wir nicht bei 90 Schluss machen?“

Freier Mitarbeiter der MOPO war Mirko Bott ebenfalls mal. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2004. Volker Schimkus Freier Mitarbeiter der MOPO war Mirko Bott ebenfalls mal. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2004.

Bott ist absolut sicher: „An Aids werde ich nicht sterben. Schon eher an Lungenkrebs.“ Sagt er und greift zur Monsterpackung „Goldfield“, die vor ihm auf dem Tisch liegt.

HIV-positiv oder nicht? Hier können Sie sich testen lassen

Wer sich unsicher ist, ob er sich mit HIV infiziert hat, kann sich beispielsweise an die Aidshilfe Hamburg wenden, Lange Reihe 30-32 in St. Georg. Präventionsberatungen finden dort montags und dienstags von 17 bis 19 Uhr statt. Termine für Beratungen mit Testmöglichkeit können unter Tel. (040) 235 19 90 vereinbart werden. Die Aidshilfe Hamburg bietet auch Selbsttests über einen Online-Shop an. Bei der Duchführung des Selbsttests begleitet die Aidshilfe die Betroffenen auf Wunsch telefonisch. Informationen und Termine für einen „begleiteten Selbsttest“ gibt es ebenfalls unter der Telefonnummer (040) 235 19 90.

Tests sind ebenfalls in der Beratungsstelle CASAblanca, Max-Brauer-Allee 152 in Altona, möglich. Wer einen Termin möchte, sollte vorher anrufen: (040) 428 37 41 04. Telefonberatung und Terminvergabe: montags 11.30 bis 15.30 Uhr, dienstags 8 bis 12 Uhr, mittwochs 13.30 bis 17.30 Uhr und donnerstags von 11.30 bis 15.30 Uhr.

Bei Hein & Fiete, einer Beratungsstelle für Schwule in St. Georg, haben Betroffene die Möglichkeit, sich kostenlos und anonym zu HIV/AIDS, zu Hepatitis B, C und Syphilis sowie zu Tripper und Chlamydien-Infektion beraten und entsprechende Tests durchführen zu lassen. Die Beratungs- und Testmöglichkeit besteht jeden Dienstag und Donnerstag, jeweils von 16 bis 20 Uhr. DIe Adresse von Hein & Fiete: Pulverteich 21.

Zwei Teststreifen eines HIV-Schnellstests: Der Test mit der Nummer 341 zeigt ein negatives Ergebnis an. Der Test mit der Nummer 340 zeigt ein reaktives, also positives Ergebnis an. dpa Zwei Teststreifen eines HIV-Schnellstests: Der Test mit der Nummer 341 zeigt ein negatives Ergebnis an. Der Test mit der Nummer 340 zeigt ein reaktives, also positives Ergebnis an.

Antiretrovirale Therapie: So wirken die HIV-Medikamente

Das HI-Virus braucht eine sogenannte Wirtszelle im Körper, um sich zu vermehren. Wie alle Viren ist HIV nämlich kein eigener Organismus und benötigt zum Überleben einen fremden Stoffwechsel. Einige Medikamente lassen gar nicht erst zu, dass das Virus in die Zelle eindringt. Andere verhindern, dass HIV sein Erbgut in die Zelle einbaut und dort das Kommando übernimmt. Wieder andere verhindern, dass HIV-infizierte Körperzellen neue Viren herstellen.

Das ist die Wirkungsweise der verschiedenen Medikamente:

Entry-Hemmer: Sie hindern HI-Viren daran, sich an Körperzellen zu binden und in sie einzudringen.

Reverse Transkriptase-Hemmer: Sie stören das Umschreiben der Erbinformation des HI-Virus.

Integrase-Inhibitoren: Sie behindern die Virusvermehrung, indem sie den Einbau der neu geschriebenen Virus-DNA in die menschliche DNA verhindern.

Protease-Hemmer: Sie blockieren ein virales Enzym namens Protease. Dadurch können keine neuen HI-Viren mehr entstehen.

Eins der Medikamente, die dabei helfen, das HI-Virus in den Griff zu kriegen: Biktarvy. Pro Monat belaufen sich die Kosten auf mehr als 900 Euro. privat Eins der Medikamente, die dabei helfen, das HI-Virus in den Griff zu kriegen: Biktarvy. Pro Monat belaufen sich die Kosten auf mehr als 900 Euro.

Da sich das Virus schnell verändern – also mutieren – kann, ist es notwendig, nicht nur an einer Stelle im Vermehrungsprozess anzusetzen, sondern an mehreren gleichzeitig, um die Entstehung von Resistenzen gegen die Medikamente zu verhindern.