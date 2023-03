Veganes Eis in hauchdünnen Rollen, vor den Augen der Gäste hergestellt – das verkauft jetzt ein Paar in der Schanze. Ein Foodtrend aus Thailand, der auch hier in kürzester Zeit etliche Fans gefunden hat.

Ein halbes Jahr lang haben Layly Schafa und Arash Sultani in ihrer Küche getüftelt – bis das Paar die perfekte Basis für ihr Roll-Eis gefunden hatte. „Es besteht aus veganer Sahne, ist laktose-, glutenfrei und geschmacksneutral“, sagt Layly Schafa (28). „Den Geschmack bekommt es erst durch die Toppings, die der Gast sich aussuchen kann.“