HVV „überwältigt“: Riesiger Ansturm auf 49-Euro-Ticket in Hamburg

Seit der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist das 49-Euro-Ticket offiziell bundesweit gültig. Der HVV jubelt pünktlich zum Start über ein neues Rekordhoch an verkauften Abos in und um Hamburg. Andernorts sorgte das neue Ticket am Montag allerdings für Sorgenfalten.

791.000 Abonnements gibt es derzeit im HVV. Das sei ein neues Allzeit-Hoch, teilte der Verkehrsverbund am Montag mit. Bisher lag der Rekord bei knapp 786.000 Abos (2019). Vor allem das 49-Euro-Ticket habe sich zuletzt als Kassenschlager erprobt: 72.000 neue Kund:innen hätten sich dafür schon entschieden, pro Stunde kämen 1000 weitere hinzu.

Tjarks: „Deutschlandticket ist hochattraktives Angebot“

„Mit dem Deutschlandticket haben wir im gesamten Land ein hochattraktives Angebot gemacht, das auf sehr großes Interesse stößt. Die extrem hohen Zahlen speziell beim HVV zeigen zudem, dass sich unsere hohe Kundenorientierung auszahlt“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks.

HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt zeigte sich „überwältigt von dem Ansturm“. Sie rechne mit „weiter steigenden Verkaufszahlen“. Die Faktoren „günstiger Preis, Einfachheit und bundesweiter Geltungsbereich“ hob Korbutt als „Erfolgsrezept auf dem Weg zur Mobilitätswende“ hervor.

Auf der Internetseite der Bahn gab es dagegen am Montag zeitweise eine Störung. „Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu“, hieß es dort. Das Unternehmen sprach von Verzögerungen aufgrund der hohen Nachfrage.