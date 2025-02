HVV bietet Heimwegtelefon für nächtliche Fahrten an

Wer nachts im Hamburger Nahverkehr ein unsicheres Gefühl bekommt, kann sich am Telefon an geschulte Gesprächspartner wenden. Der HVV unterstützt dafür ein ehrenamtliches Angebot.

In den nächtlichen Stunden bietet der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) Fahrgästen künftig eine Begleitung am Telefon an. Wer sich während der Fahrt in Bussen und Bahnen unsicher fühle, könne sich ab sofort an das Heimwegtelefon wenden, teilte der HVV mit. Geschulte Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner würden Fahrgäste dabei persönlich begleiten und könnten ein beruhigendes Gefühl vermitteln.

Heimwegtelefon ist kostenlos und abends erreichbar

Das Heimwegtelefon sei ab sofort unter der Nummer (0800) 4648 4648 erreichbar und für die Anrufenden kostenlos. Besetzt sei das Telefon sonntags bis donnerstags von 21 Uhr bis Mitternacht sowie freitags und samstags von 21 Uhr bis 3 Uhr morgens. Laut HVV soll das Angebot auch auf Plakaten und Bildschirmen in den Hamburger Stationen und Verkehrsmitteln beworben werden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Kiefer notdürftig geflickt“: Schlagermove-Schlumpf auf Intensivstation geprügelt

Der Verkehrsverbund arbeitet für das Angebot mit dem Dresdener Verein Heimwegtelefon zusammen, der die Begleitung auch auf bundesweiter Ebene anbietet. Dem Verein gehören nach eigenen Angaben mehr als 100 Ehrenamtliche an, die vor ihrer Mitarbeit drei bis sechs Monate lang ausgebildet werden. Der Verein wird vom Verkehrsverbund im Rahmen der Kooperation finanziell unterstützt, wie der HVV auf Anfrage mitteilte. (dpa/mp)