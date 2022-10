HVV baut Switch-Angebot aus – dieser Anbieter ist neu dabei

Die Hamburger Hochbahn erweitert ihr Angebot in der Switch-App, um alle Fortbewegungsmöglichkeiten, von E-Scooter über Car-Sharing bis S-Bahn, unter einem Dach zu vereinen. Aus fünf werden nun sechs Partner: Dieses Unternehmen bietet jetzt seinen Service in der App an.

Der schwedische E-Scooter Anbieter Voi ist als offiziell sechster Partner in der HVV-Switch-App zu finden. Bereits während eines Pilotprojekts der Hamburger Hochbahn AG war Voi ein Koorperationspartner. Jetzt werden die schwedischen E-Scooter Teil des HVV-Netzes und können per Switch-App gebucht und bezahlt werden.

Es sollen laut Hochbahn in Zukunft alle relevanten Mobilitätsangebote der Stadt in einer App vereint und verfügbar gemacht werden. Neben Moia, einer Carsharing-Flotte von mittlerweile 2400 Fahrzeugen von WeShare, Sixt share und Miles sowie die E-Scooter von Tier und jetzt auch Voi sind noch weitere Partner in Planung. Der siebte wird voraussichtlich StadtRAD.

Die seit 2020 existierende Switch-App wurde bereits 280.000 mal installiert. Die Kompatibilät mit Google Maps ermöglicht unter anderem den bundesweiten Ticketkauf. 60.000 Fahrten sind bereits über die App gebucht worden und seit letztem Jahr ist es sogar möglich einzusehen, ob Stellplätze für Mietautos auf den über 90 Switch-Punkten verfügbar sind. (mp)