Gestresst die Münzen im Portemonnaie suchen, während der Busfahrer schon ungeduldig guckt: Das wird es schon bald nicht mehr geben. Der HVV schafft nämlich die Bargeld-Zahlung ab. Die sogenannte „Prepaid-Card“ gibt es stattdessen ab sofort. Wie die bargeldlose Zahlung funktioniert und was HVV-Kunden wissen müssen.

Was ist die HVV-Prepaid-Karte?

Mit der Prepaid-Karte können Fahrgäste bargeldlos ihre Bus-Fahrkarte kaufen – Ende des Jahres wird der Ticketkauf mit Bargeld in Hamburger Bussen nämlich abgeschafft. Auf der Prepaid-Karte befindet sich ein Guthaben, mit dem die Fahrkarte bezahlt wird.

Ab wann gilt die HVV-Prepaid-Karte?

Die Karte gilt ab sofort in Bussen der Hochbahn und der VHH. Im Laufe des Jahres 2024 wird der Ticketkauf über die Prepaid-Karte in allen Bussen im gesamten HVV-Gebiet möglich sein – also auch im Hamburger Umland.

Wie nutze ich die HVV-Prepaid-Karte?

Fahrgäste tippen auf dem Fahrkartenterminal im Einstiegsbereich des Busses auf „Fahrkarte kaufen“, wählen das passende Ticket aus und bezahlen dann mit dem auf der Karte befindlichen Guthaben. Es können Fahrkarten für das gesamte HVV-Gebiet und für mehrere Personen gekauft werden. Es wird kein Ticket ausgedruckt, sondern auf der Karte gespeichert. Kontrolleure können die Karte einscannen und so sehen, ob der Fahrgast ein gültiges Ticket besitzt.

Wie viel kostet die HVV-Prepaid-Karte?

Die Prepaid-Karte ist an sich kostenlos. Lediglich das Guthaben muss bezahlt werden. Die Karte kann in Fünf-Euro-Schritten aufgeladen werden – bis zu einem Maximalbetrag von 150 Euro.

Wie komme ich an die Prepaid-Karte?

Die neue HVV-Prepaid-Karte ist derzeit an allen U-Bahn-Haltestellen an den neuen Fahrkartenautomaten der Hamburger Hochbahn erhältlich. „In den kommenden Wochen werden weitere Verkaufsstellen bestückt, ab Mitte August gibt es die HVV Prepaid-Karte dann auch an über 640 Verkaufsstellen der teilnehmenden Vertriebspartner, darunter zahlreiche Kioske, Rewe-, Penny- und Toom-Märkte sowie Tankstellen“, teilte der HVV am Montag mit.

Die Fahrgäste wählen erst das Ticket aus und halten dann ihre Prepaid-Karte vor den Scanner.

Wie lade ich die Prepaid-Karte auf?

Die Karte kann dort, wo sie erhältlich ist, auch wieder aufgeladen werden – zudem an allen S-Bahn- und DB-Regio-Stationen. Konto- und Kreditkartendaten müssen nicht angegeben werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Woher weiß ich, wie viel Guthaben noch auf meiner Prepaid-Karte ist?

Nach jedem Ticketkauf wird das aktuelle Restguthaben auf dem Terminal im Bus angezeigt. Zudem gibt es die App „HVV Card Info“, mit der das Restguthaben jederzeit abgerufen werden kann.

Was mache ich, wenn ich die Karte nicht mehr nutzen möchte?

Wer seine Prepaid-Karte nicht mehr nutzen möchte, kann die Karte in den Servicestellen des HVV zurückgeben und sich das restliche Guthaben auszahlen lassen.

Muss ich die HVV-Prepaid-Karte nutzen, um in Zukunft mein Bus-Ticket zu kaufen?

Nein. Die Möglichkeit, das Ticket weiterhin über die HVV App oder die HVV switch-App zu kaufen, bleibt. Außerdem können Fahrgäste ein Ticket selbstverständlich an Kartenautomaten weiterhin mit Bargeld bezahlen.

Ist die Prepaid-Karte an mich gebunden?

Nein. Die Karte ist übertragbar – heißt: Familien können zum Beispiel munter ihre Prepaid-Karte unter den Kindern tauschen.

Warum wird der Bargeld-Ticketkauf im HVV abgeschafft?

„Die Einführung der Prepaid-Card in Hamburgs Bussen ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines effizienteren und pünktlicheren ÖPNV. Der rückläufige Bargeldverkauf und die hygienischen Vorteile der Kartenzahlung sprechen für sich. Gleichzeitig können wir durch den Wegfall des Bargeldverkaufs zuverlässigere Fahrten gewährleisten und erhöhen die Sicherheit für unsere Fahrerinnen und Fahrer“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).