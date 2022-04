Hunderte Radler unterwegs: Platz da für die „kritische Masse“!

Kurz vor 19.30 Uhr bimmeln auf einmal die Fahrradklingeln. Das Zeichen zum Aufbruch für die monatliche „Critical Mass“ (Kritische Masse), einer gemeinsamen Tour von Fahrradfahrer:innen durch die Stadt, um auf die Belange des Zweiradverkehrs aufmerksam zu machen. Vom Schanzenpark aus ging es in Richtung Innenstadt und zur Außenalster.

Langsam formieren sich die Radler:innen und wollen die nächsten rund zweieinhalb Stunden im Pulk durch Hamburg fahren. Es gibt keine feste Route, die Straßen müssen nur breit genug sein, damit alle Platz haben. Musik dröhnt aus mobilen Lautsprecheranlagen, andere Fahrräder leuchten bunt.

Mehrere hundert Räder sind am Freitagabend auf den Straßen, vom Schanzenpark geht es am Bahnhof Dammtor vorbei bis zur Außenalster. Liege- und Lastenräder sind genauso vertreten wie selbst gebaute Rikschas.

Wenn das erste Rad bei Grün über eine Ampel fährt, fahren alle hinterher, selbst dann, wenn die Ampel längst Rot ist. Die Radfahrer:innen berufen sich auf die Verbandsfahrt und definieren sich quasi als „ein Fahrzeug“. Rechtlich ist diese Sicht umstritten. Trotzdem begleitet die Hamburger Polizei die „Critical Mass“ seit vielen Jahren wohlwollend und sichert sie besonders an den großen Kreuzungen ab. Auch Radler:innen sorgen an den Kreuzungen dafür, dass Autos nicht zwischen die Fahrradgruppe fahren und informieren die Fahrer:innen über den Sinn der Tour.

„Critical Mass“ in Hamburg: „Wir behindern nicht den Verkehr, sondern sind Teil des Verkehrs!“

Die erste „Critical Mass“ soll in Hamburg im Jahr 2000 mit ganz wenigen Teilnehmer:innen stattgefunden haben. Zwischenzeitlich gab es Touren mit mehreren tausend Radfahrer:innen. Seit der ersten Tour gibt es keinen Veranstalter. Man trifft sich jeden letzten Freitag im Monat an der Stelle, an der die gemeinsame Radtour des vorherigen Monats aufgehört hat. Und auch das Motto ist immer gleich: „Wir behindern nicht den Verkehr, wir sind Teil des Verkehrs!“