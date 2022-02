„Solidarität mit der Ukraine!“ Erneut haben Hunderte Menschen in Hamburg gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine demonstriert. Nachdem die Anmelderin die Veranstaltung abgesagt hatte, musste kurzfristig ein neuer Anmelder her.

Die Teilnehmer versammelten sich am Sonntagmittag vor dem Rathaus, an dem die ukrainische Flagge gehisst war. Die Polizei sprach von anfänglich 400 Teilnehmern, allerdings gebe es weiter starken Zulauf.

Hamburg: Erneute Demo für Solidarität in der Ukraine

Unter großem Applaus der Menge spielten Musiker die ukrainische Nationalhymne, die „Ode die an Freude“ aus der 9. Sinfonie Beethovens und das Lied „Imagine“ von John Lennon. Viele ukrainische Fahnen waren zu sehen. Auf Schildern waren Texte wie „Hände weg von der Ukraine“ und „Make love not war“ zu lesen. (dpa/mp)