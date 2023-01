Schon lange wünschten sich die Hundehalter in Neuwiedenthal eine Sitzbank in der umzäunten Hundeauslauffläche am S-Bahnhof. Für ein paar Wochen wurde der Traum Wirklichkeit, aber über Nacht ist die Bank wieder verschwunden – Ergebnis einer Polit-Posse im Bezirk Harburg.