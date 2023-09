Hund in Lebensgefahr: Polizei schlägt Autoscheibe ein

Am Montag gab der Sommer in Hamburg noch einmal alles – um die 30 Grad heiß war es in der Hansestadt. Das wurde für einen Hund in Rotherbaum lebensbedrohlich – der Halter hatte ihn trotz der hohen Temperaturen einfach im Auto zurückgelassen.

Gegen 17.20 Uhr wählten Passanten in der Rothenbaumchaussee den Notruf: In einem Auto sahen sie einen zurückgelassenen Hund, während die Sonne mit voller Kraft durch die Fensterscheibe schien.

Rotherbaum: Einsatzkräfte befreien Hund aus überhitztem Auto

Das kann für die Vierbeiner sehr gefährlich werden, denn ein Auto heizt sich in der Sonne unglaublich schnell auf: Bei 30 Grad herrschen laut ADAC im Innern des Wagens nach zehn Minuten bereits 37 Grad, nach einer halben Stunde lebensbedrohliche 46 Grad – und nach einer Stunde 56 Grad.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schlugen die Scheibe des Fahrzeugs in der Rothenbaumchaussee ein, um den Hund zu retten. Der Halter erschien laut Informationen eines Reporters vor Ort wenig später: Er soll sich mehr über die kaputte Autoscheibe als über die Rettungsaktion geärgert haben. (aba)