Früher jettete sie von einem Termin zum nächsten, flog für eine einzige Besprechung bis ans Ende der Welt: Senay Tansu. Jetzt hat sich die 52-jährige Karrierefrau selbstständig gemacht – mit einem Café für Workaholics. High-Speed-Internet, Schreddermaschinen und Schließfächer für den Laptop inklusive.

Sie arbeitete unter anderem für die Modekette „Zara“ und den Kaffeeröster „Tchibo“ – immer in Spitzenpositionen. Beruflich jettete die Managerin Senay Tansu um die Welt. „Ich war immer auf Achse und flog möglicherweise für nur eine einzige Besprechung bis ans andere Ende der Welt“, sagt sie zur MOPO. „Vor der Pandemie waren die Optionen, Meetings online abzuhalten einfach nicht vorhanden oder diskutierbar. Sich auf den Weg zu machen und physisch vor Ort zu sein, das war Standard.“

Das könnte sie auch interessieren: Pfannkuchen mit Suppen-Geschmack oder Wasabi-Eis: Hamburgs schrägste Crêperie

Dann kam die Pandemie. Und Senay Tansu kurz zur Ruhe. Sie hat genug von den ständigen Dienstreisen und beschließt, in die Gastronomie einzusteigen. Nun hat sie das Café „hugsandplugs“ an der Langen Reihe (St. Georg) eröffnet – extra für Menschen, die am Laptop arbeiten müssen. Es gibt Einzeltische, High-Speed-Internet, Drucker und Schredder, Schließfächer und sogar einen voll ausgestatteten Podcast-Raum. „Unsere Gäste haben die Wahl zwischen einem professionellen Arbeitsplatz oder der Gelegenheit, einfach nur zu chillen und sich einen netten Café-Tag zu gönnen“, sagt Tansu.

Café und Arbeitsplatz: das „hugsandplugs“ in St. Georg hugsandplugs/hfr Café und Arbeitsplatz: das „hugsandplugs“ in St. Georg

Wie es der ehemaligen Managerin mit der Selbstständigkeit geht? „Ich freue mich über das größte Geschenk der Welt: meine Kinder jeden Tag sehen zu können, was in den letzten acht Jahren nie der Fall war, da ich jede Woche verreist war. Und außerdem genieße ich die schönste Stadt der Welt: Hamburg.“

„hugsandplugs“: Lange Reihe 102 (St. Georg), Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr, www.hugsandplugs.com