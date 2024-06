Für einen Ausflug ins Grüne braucht niemand die Stadt zu verlassen. Hamburg hat fast 1500 Parkanlagen, die zum Erholen und Spazierengehen einladen. Wir haben eher unbekannte, kleine (und größere), blühende Gartenparadiese entdeckt, die auch an Feiertagen nicht überlaufen sind. Hier sind unsere Tipps für eine kleine Auszeit – von Landleben mitten in der City bis zu einem Weiher mit Streuobstwiese in einem Stadtteil, in dem man solch Idyll vielleicht eher nicht vermuten würde.