Mitten in Othmarschen, unweit von A7 und Elbtunnel, ist ein kleines Naturwunder geschehen. Die Teufelsbek, ein schon vor Jahrzehnten versiegtes Flüsschen, ist plötzlich in ihrem alten Bachbett an der Walderseestraße wieder aufgetaucht. Grund dafür ist der sehr feuchte Winter und der durch starke Niederschläge gestiegene Grundwasserspiegel.

Alteingesessene Othmarscher, aber auch der Autor dieser Zeilen, der 1966 (erfolglos) die Steiner-Schule an der Elbchaussee besuchte, können bezeugen, dass zu diesem Zeitpunkt das Bachbett der Teufelsbek auf der Walderseestraße von der A7 bis zur Reventlowstraße bereits trockengefallen war. Ursprünglich entsprang das Fließgewässer am Bahrenfelder See, floss dann entlang der heutigen A7 weiter quer durch Othmarschen und mündete schließlich an der Straße Hochrad im Jenischpark in die Flottbek. Die wiederum fließt heute bei Teufelsbrück in die Elbe.

Hamburg: Die Teufelsbek war jahrzehntelang versiegt, nun ist sie wieder da

Auf alten Karten aber war noch die Teufelsbek der Hauptfluss und die Flottbek nur Nebenfluss. Deswegen wurde das Teilstück im Jenischpark früher auch Teufelsbek genannt – vermutlich weil die Mündung in die Elbe eben am Anleger Teufelsbrück war.

Doch das ist lange her. Als Anfang der 1970er Jahre mit dem Bau der A7 und des Elbtunnels begonnen wurde, kam es zu massiven Grundwasserveränderungen und die Teufelsbek wurde auch von einem Teil ihres Einzugsgebiets abgeschnitten. Weitere nicht sichtbare Teile verschwanden vermutlich unterirdisch in Rohren. So genau weiß das heute niemand mehr.

Zwar wurde in der Vergangenheit immer mal wieder beobachtet, wie sich nach starken Regenfällen das Bett der Teufelsbek an der Walderseestraße füllte, doch das Wasser stand immer nur wenige Tage. Nun aber steht das Wasser dort schon seit Weihnachten und läuft auch nicht mehr ab. Gibt es also Hoffnung für eine dauerhafte Wiederkehr der Teufelsbek?

Eher nicht. Tatsächlich gibt es nämlich eine Art „Überlauf“ von Hamburg Wasser an der Walderseestraße und irgendwann dürfte das „Flusswasser“ hier wieder schnöde ins Hamburger Sielsystem abfließen.