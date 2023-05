Am Samstagabend spielt der HSV das letzte reguläre Heimspiel der Saison. Tickets für die Partie gegen Greuther Fürth im Volksparkstadion sind restlos ausverkauft. Aber auch außerhalb des Stadions kommt Stimmung auf: Die MOPO liefert eine Liste mit Kneipen und Sportbars, in denen Fans ihren HSV gemeinsam anfeuern können.

Am Samstagabend spielt der HSV das letzte reguläre Heimspiel der Saison. Tickets für die Partie gegen Greuther Fürth im Volksparkstadion sind restlos ausverkauft. Aber auch außerhalb des Stadions kommt Stimmung auf: Die MOPO liefert eine Liste mit Kneipen und Sportbars, in denen Fans ihren HSV gemeinsam anfeuern können.

St. Pauli: Fußball im Irish Pub oder in der HSV-Tankstelle

Der Ex-Stadionsprecher und Sänger der HSV-Hymne „Hamburg, meine Perle”, Lotto King Karl, hat im MOPO-Podcast „Wie ist die Lage” verraten, wo er seinem HSV am liebsten zusieht: in „jedem Irish Pub dieser Welt”. Eine Adresse, die ihm und allen anderen gefallen könnte, die Wert auf gute Stimmung und gutes Bier legen, ist der „Shamrock Irish Pub”. Im vergangenen Jahr ist das Lokal nach fast 39 Jahren an der Feldstraße umgezogen – allerdings nur eine Ecke weiter. Nun werden HSV-Fans (wie auch Fans des FC St. Pauli) in der Glashüttenstraße 116 bewirtet.

Mitten auf St. Pauli gibt es außerdem eine regelrechte Festung des Hamburger SV: den „Sportpub Tankstelle“ in der Gerhardstraße 7. Ebenso legendär wie der einstige Tankstellen-Wirt Maik Kranz, der 2021 gestorben ist, ist das Lokal selbst. Seit 2004 ist die Tankstelle an ihrem heutigen Standort gegenüber der Herbertstraße ein berühmter Sammelpunkt der HSV-Fanszene.

Der „Sportpub Tankstelle“ ist auf dem Kiez die Anlaufstelle für alle HSV-Fans. (Archivbild) Florian Quandt Der „Sportpub Tankstelle“ ist auf dem Kiez die Anlaufstelle für alle HSV-Fans. (Archivbild)

Sternschanze: Essen und Ouzo in der „Taverna Romana“

Die „Taverna Romana“ am Schulterblatt 53 (Sternschanze) ist ohnehin eine feste Institution in der Stadt. Und sie hat mehr zu bieten als ihre bunte Speisekarte: Im hinteren Teil des Restaurants gibt es einen Fernseher, auf dem regelmäßig HSV-Spiele übertragen werden. So auch diesen Samstag – dann kann für jedes HSV-Tor ein Ouzo getrunken werden.

Sokratis Apostolidis vor seiner „Taverna Romana“. Patrick Sun Sokratis Apostolidis vor seiner „Taverna Romana“

Bahrenfeld: Übertragung in Hamburgs größter Sportsbar

In Bahrenfeld gibt es die nach eigenen Angaben „größte Sportsbar der Stadt”: die „Vivo Bar“. Hier werden alle HSV-Spiele auf Großbildleinwand übertragen – dazu gibt es Pizza, Pasta und frisch gezapftes Bier. Adresse: Bahrenfelder Straße 260.

Harburger Fußball-Fans treffen sich im „Bierbrunnen“

Auch südlich der Elbe werden dem HSV die Daumen gedrückt. Der „Bierbrunnen“ in der historischen Harburger Lämmertwiete 1 öffnet zu allen Spielen des Hamburger Sportvereins seine Türen. Übertragen wird das Spiel auf einer Großbildleinwand. Bei gutem Wetter können Bier und Fußball auch draußen genossen werden.

Altona-Nord: Weiche Sessel und Tresen-TV im „Aalhaus“

Im „Aalhaus“ in Altona-Nord herrscht eine ähnliche Atmosphäre wie in vielen Wohnzimmern: Zwischen holzvertäfelten Wänden und weichen Sesseln können Fußball-Fans das Spiel im Tresen-TV verfolgen. Dazu gibt es neben frisch gezapftem Bier, Nüssen und Oliven auch Käseplatten oder eine klassische Brotzeit. Die WM aus Katar wurde nicht übertragen, weil Wirt Timo Wiesmann die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland nicht gutheißt. Das Spiel des HSV wird am Samstagabend aber guten Gewissens gezeigt. Die genaue Adresse ist die Eggerstedtstraße 39.

Im Aalhaus zeigt Wirt Timo Wiesmann Fußball auf dem Tresen-TV. Bettina Blumenthal Im „Aalhaus“ zeigt Wirt Timo Wiesmann Fußball auf dem Tresen-TV.

„Born for Langenhorn”: Fußballabend im öffentlichen Wohnzimmer

Das „Match Langenhorn“ bezeichnet sich selbst als uriges Wohnzimmer, in dem traditionell mit dem HSV mitgefiebert wird – egal, in welcher Liga er spielt. In der Tangstedter Landstraße 182 gibt es frisch gezapftes Bier und fruchtige Cocktails. Wenn das Spiel gute Laune macht, wird im Anschluss die Musik aufgedreht – und wer möchte, kann sich mit Billard und Darts auch selbst sportlich betätigen. Da es sich um eine Raucherkneipe handelt, ist Einlass hier allerdings erst ab 18 Jahren. Außerdem wird um eine Voranmeldung gebeten unter Tel. 416 235 89.

Bergedorf: Gesellige Atmosphäre im TSG Sportforum

Fußball gucken in Vereinsatmosphäre: Die Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf von 1860, kurz TSG Bergedorf, betreibt mit der „Time Out Sportsbar“ eine eigene Gastronomie im Sportforum am Billwerder Billdeich 607. Eigentlich hat das Restaurant, in dem es neben klassischer Hausmannskost auch Croques und Pasta gibt, nur unter der Woche geöffnet. Eine Ausnahme bilden die HSV-Spiele: Dann läuft hier auch am Wochenende der Fernseher. Kommen genug Gäste, wird die große Leinwand aufgebaut. Um eine telefonische Voranmeldung wird deshalb gebeten. Zu erreichen ist die Time Out Sportsbar unter Tel. 401 13 63 81.

Eimsbüttel: Hier können HSV-Fans auf den Aufstieg hoffen

In Eimsbüttel gibt es gleich mehrere Treffpunkte für Fußballfans: Das „Old MacDonald“ im Stellinger Weg 33 serviert zum HSV-Spiel Pommes und Burger in der urigen Atmosphäre eines amerikanischen Diners. Im „Bodega“ in der Weidenallee 45 wird das Spiel bei kühlen Drinks auf zwei Leinwänden gezeigt und im „Maybach“ im Heußweg 66 gibt es sogar tierische Gesellschaft: Hier ziehen Piranhas ihre Runden in einem Aquarium.

Stammladen für viele HSV-Fans: die „UnabsteigBAR“ in Stellingen. (Archivbild) picture alliance / Axel Heimken/dpa | Axel Heimken Stammladen für viele HSV-Fans: die „UnabsteigBAR“ in Stellingen (Archivbild)

Stellingen: „UnabsteigBar“ in der Volksparkstraße

Sie darf in dieser Aufzählung nicht fehlen: Die „UnabsteigBar“ an der S-Bahnhaltestelle Stellingen. Schon im vergangenen Jahr bangten treue HSV-Fans hier, rund einen Kilometer Luftlinie vom Volksparkstadion, vor der Großbildleinwand um den Aufstieg ihres Vereins. Zum Heimspiel gibt es eine Sonderaktion: 20 Mexikaner für 22 Euro. Sollte dem HSV an diesem Samstag ein Sieg gelingen, ist die Party hier garantiert.