Kirchlinden 33 in Billstedt. Das zweigeschossige Gebäude ist 16 Jahre alt. Ein Haus, das gezielt gebaut wurde für Menschen mit Behinderung. Hier leben nahezu ausschließlich Männer und Frauen über 60, die nicht mehr so können, wie sie gerne wollen. Viele sind angewiesen auf Rollstuhl oder Rollator. Und natürlich auf einen Aufzug, der seine Arbeit zuverlässig tut. Genau das ist das Problem: Der Aufzug im Haus versagt am laufenden Band.