Ina Zwörner (64) traute ihren Augen kaum, als sie jetzt einen Brief von der Stadt Hamburg öffnete: Die Frau aus Kirchwerder soll völlig überraschend 4886 Euro für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr zahlen. Für eine Hilfsaktion, die mehr als ein halbes Jahr zurückliegt: Im vergangenen Sommer bargen Einsatzkräfte ihre Stute sonntags aus einem Wassergraben. Dabei traf Zwörner keinerlei Schuld an dem Unfall ihres Tieres.

Es passierte an einem Sonntagmorgen im August 2021. Eine Spaziergängerin entdeckte früh morgens die Schimmelstute Raja in einem Wassergraben außerhalb ihrer Koppel. Die Frau alarmierte die nahe gelegene Feuerwehr, die gleich mit zwei Fahrzeugen und 16 Männern und Frauen anrückte, um das alte Pferd aus dem Wasser zu befreien. Sie legten eine Steckleiter über den Graben, ließen ein Schlauchboot zu Wasser und zogen Schläuche unter dem Pferdebauch hindurch.

Rajas Rettung: Die Feuerwehr und ein Landschaftsgärtner mit Frontlader holen die Stute aus dem Graben.

Doch herausziehen konnten sie Raja nicht, sie war zu schwer. Ein Nachbar holte daraufhin seinen Trecker mit Frontlader und konnte die Stute unverletzt die Böschung hochziehen. Die 28 Jahre alte Stute hat ihr Malheur unbeschadet überlebt und es sicher lange vergessen. Auch Ina Zwörner dachte schon nicht mehr dran.

„Ich habe mich nach dem Einsatz bei der Berufsfeuerwehr Hamburg erkundigt“, schildert sie. Und da habe es geheißen, da komme wohl gar keine Rechnung. „Daraufhin bin ich hier zur Feuerwehr vor Ort gegangen und habe dort 200 Euro als Spende abgegeben“, erinnert sie sich.

Kirchwerder: Feuerwehr rettet Pferd aus Graben

Dass sie nun ein halbes Jahr später die horrende Summe von 4886 Euro an die Stadt zahlen soll, leuchtet ihr nicht ein. Denn sie hat nicht einmal fahrlässig gehandelt. „Das Pferd stand auf der Koppel, die mit einem Zaun und Strom gesichert ist“, schildert sie. „Bis heute kann sich auch vom Reiterhof niemand erklären, wie sie da rausgekommen und im Graben gelandet ist.“ Die alte Raja ist ein Rentnerpferd, Ina Zwörner reitet seit Längerem nicht mehr.

Die Frau aus Kirchwerder wäre sogar noch bereit gewesen, rund 1000 Euro für den Einsatz zu zahlen, der ja auch sehr zeitaufwändig war. „Aber diese Summe ist absurd.“ Es seien ja an dem Sonntagmorgen auch gar keine 16 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr nötig gewesen, ganz zu schweigen von den zwei Löschfahrzeugen, die überhaupt nicht zum Einsatz kamen. Das habe ja alles der Nachbar mit dem Frontlader erledigt.

Ina Zwörner (64) mit Raja. Die alte Stute hat den Unfall gut überstanden. Niemand kann sich erklären, wie sie damals über den Zaun kam.

Doch wie kommt die gewaltige Summe überhaupt zustande? In der Rechnung, die der MOPO vorliegt, dauerte der Einsatz fast drei Stunden. Gezahlt werden muss ab angefangener Stunde. Die beiden Wagen schlagen dabei mit je 210 Euro pro angefangener Stunde zu Buche (1260 Euro). Die 16 Einsatzkräfte werden mit 73,40 Euro pro angefangener Stunde in Rechnung gestellt (3300 Euro). Auch diejenigen, die am Sonntag zwar dabei waren, aber nur zugeguckt und nicht zugepackt haben. Nicht zu vergessen die gepfefferte Bearbeitungsgebühr der Verwaltung, die ebenfalls der Tierhalter zahlt: 323 Euro.

Tatsächlich kassiert die Hamburger Feuerwehr nach einer Senats-Entscheidung seit Januar 2021 Gebühren für Tierrettung. Egal, ob Berufsfeuerwehr oder freiwillige Feuerwehr im Einsatz war. Die freiwillige Wehr leitet die Einsatz-Berichte an die Berufswehr weiter. Weil die zentrale Verwaltung aber mit der Ermittlung der Halter und der Bearbeitung der mehr als 1000 Tierrettungen überhaupt nicht hinterherkommt, trudeln die Rechnungen nun auch sehr verspätet ein.

Katzen-Rettung ist etwas preiswerter: Für die Rettung einer Katze aus einem Fenster wurden 523 Euro berechnet (Symbolbild).

Doch so gepfeffert war noch keine andere Rechnung: Eine Senatsanfrage der Linken ergab, dass bisher in fünf Fällen für Pferde-Rettung aus einem Graben Gebühren erhoben wurden. Allerdings beliefen sich die Rechnungen „nur“ auf 766 bis maximal 1623 Euro.

Eine Deckelung der Gebühren gibt es aber offenbar seitens des Senats nicht, wie der Fall in Kirchwerder zeigt. Und auch keine Prüfung, ob die eingesetzten Kräfte und Fahrzeuge angemessen für die Situation waren. Ina Zwörner will jedenfalls erst einmal nicht zahlen. „Ich habe Einspruch eingelegt.“ Und da ist sie längst nicht die Erste.

Wie die Feuerwehr zur Tierrettung steht, konnte die MOPO nicht in Erfahrung bringen. Eine MOPO-Anfrage zum Thema Tierrettung, den Kosten und der Zahl der Fälle wurde von der Feuerwehr wochenlang trotz Rückfragen nicht beantwortet. Erst eine Senatsanfrage der Linken brachte etwas Licht ins Dunkel. Dort heißt es vom Senat:

„Die Höhe der Gebühren richtet sich nach §§ 3, 4 der Gebührenordnung der Feuerwehr. Danach errechnet sich die Höhe aus der Anzahl der eingesetzten notwendigen Angehörigen der Feuerwehr und den eingesetzten notwendigen Fahrzeugen bzw. der eingesetzten notwendigen technischen Ausrüstung sowie der notwendigen Dauer des Einsatzes.“