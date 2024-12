Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 1. Dezember 2024

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen, sondern von Ihrem Verstand leiten! Es können sich Ihnen tolle Gelegenheiten zum Weiterkommen bieten, verpatzen Sie sie nicht mit Zweifeln!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Halten Sie heute Abstand zu negativen Menschen. Es droht Ihnen sonst die Verwicklung in Schwierigkeiten, die Sie nichts angehen. Handeln Sie abends besonnen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nehmen Sie heute Anregungen von anderen an. Sie können Ihnen helfen, sich wirkungsvoll und zufriedenstellend zu entfalten! Ein Treffen am Abend bringt einen Fortschritt!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

In der Familie und in der Partnerschaft kann es derzeit immer wieder Unstimmigkeiten und Konflikte geben. Seien Sie tolerant, nutzen Sie abends eine Gelegenheit zur Versöhnung.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags bekommen Sie eine Anregung. Seien Sie dann flexibel, lassen Sie sich nicht von Vorurteilen gegenüber einer Person leiten. Nutzen Sie abends Ihre Chancen in der Liebe!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags setzen Sie sich auch in schwierigsten Situationen bravourös durch! Spielen Sie heute Ihre Stärken aus! Abends haben Sie berechtigten Grund zur Hoffnung.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie dürfen heute von anderen nicht mehr Idealismus erwarten, als Sie selbst zu geben bereit sind. Ein Kampf, auch wenn er achtenswerte Ziele hat, erweist sich als nachteilig für Sie.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie kommen mit der Unruhe, die dieser Tag mit sich bringen kann, nicht immer gut zurecht. Halten Sie Abstand, lassen Sie sich nicht überfordern. Gehen Sie geduldig mit anderen um!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie kommen heute nur langsam in Fahrt, bis zum Nachmittag ist nicht sehr viel los mit Ihnen. Danach wird Ihre Laune besser. Unternehmen Sie am Abend etwas, tauschen Sie sich aus!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie können heute immer wieder in Tagträume abgleiten. Vermeiden Sie vor allem vormittags Fehler aus Unaufmerksamkeit! Glauben Sie über Mittag nicht alles, was Ihnen erzählt wird.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute sollten Sie vorsichtig sein! Es besteht die Möglichkeit, dass Sie durch ein Versehen oder eine Unachtsamkeit Verluste erleiden. Seien Sie wachsam!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Setzen Sie vormittags in aller Nüchternheit einen Einfall in die Tat um. Gehen Sie in kleinen Schritten vor! Gönnen Sie sich nachmittags oder abends ein wenig Luxus.