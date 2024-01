Horoskop: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 7. Januar 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben einen geruhsamen Tag vor sich. Gehen Sie entspannt an die Arbeit. Am Abend fällen Sie mit Ihrem Partner zusammen eine wichtige Entscheidung.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Der Vormittag kann still und friedlich werden. Lassen Sie Ihre Seele baumeln! Zum Abend hin kommt die Gefahr auf, dass sich unliebsame Diskussionen entwickeln. Sachlich bleiben!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Halten Sie sich vormittags im Hintergrund. Lassen Sie Ihren Gedanken Spielraum! Nachmittags ist Ihr Rat gefragt. Versuchen Sie, in einer Streitfrage zu vermitteln.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Wenn Sie heute Lust auf einen emotionalen Neuanfang verspüren, sollten Sie heute den Sprung ins kalte Wasser wagen. Treffen Sie abends eine berufliche Entscheidung mit Tragweite.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie wittern heute eine neue berufliche Chance für sich. Aber nehmen Sie sich Zeit. Sie können sich am Abend die Unterstützung eines idealistischen Mitstreiters sichern.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie heute in Ihrer Familie und in Ihrer Partnerschaft Harmonie zu. Fühlen Sie sich nicht für alles verantwortlich, was um Sie herum passiert. Seien Sie sparsam mit Kritik!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie entwickeln heute besonders starke kreative Kräfte. Lassen Sie Ihre Fantasie spielen, wenn es um die Lösung schwieriger Probleme geht. Sie finden einen gangbaren Weg.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Bei allem, was Sie heute tun, sollten Sie auch an die Folgen denken. Am Nachmittag kann schon ein kleiner Fehler zu einer Entfremdung führen. Erhalten Sie einen Kontakt.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Lassen Sie sich heute nicht zu einem übereilten Beschluss hinreißen, auch wenn Personen in Ihrer Umgebung Sie drängen. Denken Sie auch an Ihre eigenen Interessen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Gehen Sie heute allem aus dem Weg, was Sie nicht voll durchschauen. Verlieren Sie keine Kraft, indem Sie sich für falsche Ideale aufopfern. Gewähren Sie anderen abends Freiraum.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Tagsüber können sich vorhandene Spannungen immer weiter aufbauen. Am Abend besteht die Gefahr, dass es dann einen großen Knall gibt. Versuchen Sie, ausgleichend zu wirken!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Ein prima Tag! Morgens haben Sie tolle Ideen und kommen auf schnelle Lösungen für Ihre Probleme. Am Abend können Sie an eine alte Liebe wieder anknüpfen.