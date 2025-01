Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 25. Januar 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie neigen heute dazu, sich mit anderen Menschen anzulegen. Halten Sie lieber Abstand und handeln Sie besonnen. Versuchen Sie abends, zur Ruhe zu kommen!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ein altes Problem nimmt Sie in Beschlag. Suchen Sie sich Beistand, um es endlich aus der Welt zu schaffen. Geben Sie sich abends nicht mit Menschen ab, über die Sie sich aufregen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie finden heute einen interessanten neuen Lösungsansatz für ein altes Problem. Danken Sie einem Menschen, der Ihnen dafür wertvolle Hinweise gegeben hat.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Ihre Laune wird im Laufe des Tages immer besser. Abends sind Sie in Hochstimmung. Mittags sollten Sie Ihren Mitmenschen mit dem gebührenden Respekt gegenübertreten.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Eine gezielte Fehlinformation kann Ihnen die Laune verderben. Hinterfragen Sie alles, was man Ihnen heute erzählen will! Am frühen Abend müssen Sie sich durchbeißen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Beginnen Sie Ihren Tag in aller Ruhe. Körperliche Anstrengungen sollen Sie heute lieber vermeiden. Lassen Sie den Abend bei einem Glas Wein gemütlich ausklingen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Man versucht, Ihnen das Blaue vom Himmel zu versprechen. Reagieren Sie einfach nicht darauf. Am Abend sollten Sie sich mal wieder eine Portion Kultur gönnen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Morgens sind Sie am stärksten. Bringen Sie eine unbequeme Aufgabe zügig hinter sich! Für den Abend sollten Sie nicht zu viel vornehmen, Sie sind körperlich etwas anfällig.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nehmen Sie Anregungen von anderen an. Sie können viel gewinnen! Suchen Sie gezielt Rat, wenn Sie mit der Lösung eines Problems allein nicht recht weiterkommen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie dürfen mit der Förderung durch einflussreiche Menschen rechnen. Dafür müssen Sie aber gute Überzeugungsarbeit leisten. Verbringen Sie den Abend nicht vor dem Fernseher.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich von der Nüchternheit, die manche Ihrer Mitmenschen heute an den Tag legen, nicht aufhalten. Sie haben nachmittags prima Chancen, sich zu verwirklichen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nach einem friedvollen Vormittag bekommen Sie nachmittags die Kraft, sich voll ein- und durchzusetzen. Sie können eine Belastung loswerden. Abends in der Liebe gelassen sein!