Horoskop: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 14. Februar 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Heute sollten Sie sich mit all Ihrer Kraft einem gemeinschaftlichen Projekt widmen und es zu einem guten Ende führen. Am späten Abend tut sich etwas in puncto Liebe!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Seien Sie heute aufmerksam! Sie müssen sich flexibel auf rasch wechselnde Umstände einstellen und rasch handeln. Lassen Sie sich dabei nicht von anderen reinreden.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Im Gespräch mit anderen sollten Sie heute jede Übertreibung vermeiden. Stellen Sie Ihre Lage realistisch dar. Am Abend finden Sie einen vernünftigen Ansatz zur Lösung eines Problems.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nehmen Sie vormittags eine freundliche Kritik an. Ab dem Nachmittag kommen Sie dann, vor allem zusammen mit anderen, so richtig in Fahrt. Machen Sie sich einen amüsanten Abend.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ihnen bietet sich heute die Gelegenheit, Gutes zu tun. Sorgen Sie vormittags dafür, dass es jemandem besser geht. Gelingt dies, werden Sie den Abend in vollen Zügen genießen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben einen guten Tag vor sich. Aber vormittags dürfen Sie sich nicht hinters Licht führen lassen. Spielen Sie auf Zeit, fällen Sie Ihre Entscheidung erst später.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sorgen Sie heute in allen fraglichen Angelegenheiten für Klarheit. Sie brauchen in der nächsten Zeit eindeutige Entscheidungsgrundlagen, weil es manchmal schnell gehen muss!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Heute bleibt es friedlich. Sie dürfen sich auf einen entspannten Tag freuen. Abends dürfen Sie sich nicht von unklaren Wünschen, Trieben oder Begierden treiben lassen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Falls Sie morgens etwas zu erledigen haben, müssen Sie sich zur Aufmerksamkeit zwingen. Machen Sie keine Fehler! Nachmittags haben Sie Spaß zusammen mit anderen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Man kommt Ihnen heute entgegen. Nehmen Sie ein Angebot an, das Ihnen nachmittags gemacht wird. Abends können Sie neue Harmonie in Ihrer Partnerschaft herstellen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Vormittags kann Zeitdruck entstehen. Beugen Sie Engpässen durch gute Planung vor! In den Mittagsstunden müssen Sie mit dem Fehlverhalten Ihrer Mitmenschen rechnen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nutzen Sie diesen Tag! Sie haben genug Kraft, sich tiefgründige Gedanken zu machen und sich neu und sicher auszurichten. Abends können Sie es wagen, sich langfristig festzulegen.