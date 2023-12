Horoskop: So stehen die Sterne am ersten Weihnachtsfeiertag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für den ersten Weihnachsfeiertag, 25. Dezember 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vertrauen Sie bis zum späteren Nachmittag nur auf sich selbst. Eine Zusage kann auch zurückgenommen werden. Am Abend kommt man von selbst auf Sie zu.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie können heute vieles aufs rechte Gleis bringen. Machen Sie sich nachmittags intensive Gedanken über Ihre Lebensziele und die Wege, die Ihnen offen stehen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Gönnen Sie heute den anderen ihr Vergnügen, auch wenn Sie keine besondere Lust haben, selbst mitzumachen. Ziehen Sie sich notfalls einfach ein bisschen zurück!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Die Bedenken anderer lösen heute immer wieder Zweifel in Ihnen aus. Bleiben Sie sich selbst und Ihren Vorsätzen treu. Abends sollten Sie nicht gutgläubig sein.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nutzen Sie den Vormittag, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Nachmittags fällt Ihre Leistungskurve ab. Zeigen Sie am Abend Ihre Leidenschaft!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags sollten Sie sich einer Entscheidung nicht unterwerfen, ohne Ihre eigene Meinung eingebracht zu haben. Schützen Sie sich abends vor Übergriffen durch andere.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Beugen Sie heute gesundheitlichen Schwierigkeiten vor, achten Sie auf Ihre Schwachpunkte. Am späteren Abend laufen Sie zu guter Form auf. Unternehmen Sie noch etwas!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Der Tag bleibt für Sie recht ruhig. Sie müssen mit keinen größeren Störungen rechnen. Kommen Sie nachmittags einer beruflichen Pflicht gewissenhaft und gründlich nach.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Heute kommen Sie nicht so recht in Fahrt. Lassen Sie sich bis zum Nachmittag Zeit, trödeln Sie ruhig herum. Am Abend bekommen Sie von einem anderen Menschen einen Impuls.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sollten heute mit Ihren Kräften haushalten. Wirken Sie zielgerichtet. Setzen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu an, wenn Sie auf unerwartete Hindernisse stoßen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben heute die Chance, einen anderen Menschen zu fördern. Bringen Sie sich abends in eine Unternehmung mit ein. Knüpfen Sie neue Kontakte, tauschen Sie sich aus!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Es können sich Ihnen heute sehr gute Möglichkeiten zur Verbesserung bieten. Werden Sie dann aktiv, warten Sie nicht zu lange ab! Abends müssen Sie mit einer Absage rechnen.