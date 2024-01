Horoskop: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 2. Januar 2024

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags müssen Sie um Ihre Konzentration ringen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Arbeiten Sie nach einem festen Plan. Gehen Sie abends feinfühlig auf Ihren Partner ein.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Schaffen Sie sich heute den Freiraum, den Sie brauchen, um Ihren Liebhabereien nachzugehen. Den Abend sollten Sie genussvoll mit Ihrem Partner verbringen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Überrollen Sie andere nicht mit Ihrer Power. Sie können sich dauerhaft Zuneigung sichern, wenn Sie Rücksicht auf andere nehmen und Ihre Hilfsbereitschaft zeigen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie sind heute voll im Aufwind! Machen Sie sich einen schönen und genussvollen Tag. Nachmittags und abends haben Sie viel Verständnis, vertiefen Sie einen Kontakt!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie haben heute die Chance, aus dem Hintergrund heraus erfolgreich die Fäden zu ziehen. Nutzen Sie vor allem abends Ihre Möglichkeiten, andere zu beeinflussen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie neigen heute dazu, sich um des lieben Friedens willen unterzuordnen. Behalten Sie Ihre eigenen Ziele und Interessen im Auge. Verhalten Sie sich abends besonnen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Bis zum Nachmittag haben Sie starke schöpferische Kräfte und können sich sehr gut in andere Menschen einfühlen. Lassen Sie sich abends nicht von Versprechen blenden.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Der Vormittag kann Ihnen etwas lang werden. Nachmittags dürfen Sie sich aber auf hübsche Überraschungen freuen. Abends kann Ihnen ein Wunsch in Erfüllung gehen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie haben heute gute Chancen in der Liebe und können einem anderen Menschen näherkommen. Eine Einladung zu einem hübschen Abendessen kann das Eis endgültig brechen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Machen Sie sich heute einen schönen Tag, am besten mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder mit engen Freunden. Am Abend freuen Sie sich an einer sympathischen Begegnung.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Morgens sehen Sie eine Chance, durch die Sie sich finanziell verbessern können. Seien Sie nachmittags und abends vorsichtig, lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nehmen Sie vormittags, was man Ihnen freiwillig anbietet. Es könnte sonst sein, dass man Sie übergeht. Am Abend sollten Sie keinen psychischen Druck auf andere ausüben.