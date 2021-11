Horoskop heute: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 1. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Treffen Sie heute keine Entscheidungen, auch wenn man Ihnen ein vermeintlich gutes Angebot macht. Die Gefahr, dass Sie nur einem Schwindel aufsitzen und verlieren, ist zu groß!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Der Vormittag bleibt ruhig, Sie finden entspannt in Ihr Gleis. Nachmittags und abends sollten Sie Konfrontationen meiden. Lassen Sie sich in der Partnerschaft nicht reizen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Bringen Sie vormittags unangenehme Aufgaben rasch hinter sich. Suchen Sie abends Kontakt zu Menschen, mit deren Hilfe Sie ein technisches Problem lösen können.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Bereiten Sie ein neues Vorhaben im Hintergrund vor, offenbaren Sie sich nicht zu früh! Am frühen Nachmittag sollten Sie sich auch für eine kleine Gefälligkeit erkenntlich zeigen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie sind heute unruhiger und unkonzentrierter als gewöhnlich. Leisten Sie sich vor allem nachmittags keinen Fehler! Lehnen Sie sich nicht unnötig gegen Unabänderliches auf!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Setzen Sie sich heute mit den Gedanken und Sorgen anderer Menschen auseinander. Vormittags können Sie Halt und Hilfe geben. Laden Sie abends jemand ein, der Sie braucht.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie tun Ihrer Gesundheit Gutes, wenn Sie sich heute ausruhen. Vormittags fühlen Sie sich besonders wohl und sind besonders offen für alles Schöne. Gönnen Sie sich etwa!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Morgens haben Sie eine Gelegenheit, sich im Beruf zu bewähren. Übernehmen Sie Verantwortung, auch wenn Sie dadurch Mehrarbeit haben. Lassen Sie es abends ruhig angehen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Halten Sie sich heute aus Streit heraus, mit dem Sie nichts zu tun haben. Ihre Geduld kann heute immer wieder gefordert sein, es lohnt sich aber, wenn Sie ruhig bleiben.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Geben Sie sich heute auch mit einem Scheinfrieden zufrieden, wenn es dadurch ruhig bleibt. In der Partnerschaft sollten Sie sich tolerant verhalten. Lassen Sie Freiräume!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Voreile kann Ihnen vormittags Nachteile bringen. Lassen Sie sich nicht zu Fehlern hinreißen! Am späten Nachmittag können Sie einen charmanten Kontakt anknüpfen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben einen hervorragenden Tag vor sich, an dem Ihnen alles glatt gehen kann, was Sie anfangen. Sie brauchen nur die Freude am Tun! Abends sind Sie in Feierstimmung!