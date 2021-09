Horoskop heute: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 26. September 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Gehen Sie heute nach Plan vor, wenn Sie unnötigen Kraftverbrauch vermeiden wollen! Handeln Sie nur, wenn Ihr Vorhaben umsetzbar ist, hoffen Sie nicht unbedingt auf Glücksfälle!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Die Bedenken anderer lösen heute immer wieder Zweifel in Ihnen aus. Bleiben Sie sich selbst und Ihren Vorsätzen treu. Spätabends sollten Sie nicht alles glauben, was Ihnen erzählt wird.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Investieren Sie heute Ihre Mittel oder Ihre Kraft in ein viel versprechendes Vorhaben. Sichern Sie sich aber gut ab! Das kann die Vorbereitung für einen umfassenden Neuanfang sein.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie müssen heute immer wieder mit verwirrenden und beunruhigenden Ereignissen fertig werden. Reagieren Sie über Mittag geistesgegenwärtig, wenn man eine Forderung an Sie stellt.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie sollten sich heute Gedanken machen, wie Sie an mehr Geld kommen könnten. Nachmittags und abends bekommen Sie dahingehend auch wertvolle Anregungen von anderen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sollten sich heute einen genauen Plan für die kommenden Tage machen, um Zeitdruck erst gar nicht entstehen zu lassen. Lassen Sie genug Luft in Ihrer Terminplanung!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Stehen Sie heute zu einer Zusage, lassen Sie einen anderen nicht im Stich! Morgens müssen Sie sich zur Konzentration zwingen. Widerstehen Sie am frühen Abend einer Versuchung.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Legen Sie sich heute nicht mit Autoritäten an, seien Sie flexibel bei etwaigen Störungen oder Hindernissen. Nachmittags sollten Sie einer Versuchung entschlossen widerstehen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Der Tag verläuft für Sie in einer sehr positiven Atmosphäre. Sie können andere mit Ihrer guten Laune anstecken und motivieren. Der Abend bringt ein harmonisches Miteinander.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie haben heute Gelegenheit, eine voreilige Zusage zurückzunehmen. Man wird Ihnen nicht böse sein! Nachmittags können Sie andere mit Ihrem Charme bezaubern.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute kommen Sie nicht so recht in Fahrt. Lassen Sie sich bis zum frühen Abend Zeit, trödeln Sie ruhig herum. Am späteren Abend bekommen Sie von einem anderen Menschen einen Impuls.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Ein begonnenes Vorhaben entwickelt sich positiv, das macht Ihnen gute Laune. Stecken Sie andere mit Ihrer Begeisterung an, nutzen Sie vor allem nachmittags Ihren Einfluss.