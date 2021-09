Horoskop heute: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 12. September 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Morgens haben Sie gute Ideen, setzen Sie sie am besten unverzüglich um. Bis zum späten Nachmittag kann es stressig werden. Handeln Sie keinesfalls aus einem Zwang heraus.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Legen Sie sich heute nicht mit anderen an, nur weil sie eigene Gedanken haben oder den eigenen Weg gehen wollen. Geben Sie abends ein Beispiel für andere, indem Sie verzichten.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nehmen Sie sich für heute nicht zuviel vor, meiden Sie körperliche Anstrengungen, Sie ermüden rascher als gewöhnlich. Lassen Sie sich am späten Nachmittag nicht unter Druck setzen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Regen Sie sich heute über kleine Störungen nicht so sehr auf. Am späten Nachmittag sollten Sie Streit vermeiden. Tragen Sie einem anderen Menschen einen früheren Fehler nicht nach.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Legen Sie sich heute nicht fest, versprechen Sie nicht zuviel, hüten Sie Ihre Zunge! Sie müssen davon ausgehen, dass Änderungen, die Sie heute einleiten, schief gehen werden.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Bleiben Sie heute am besten in Ruhe zu Hause, erholen Sie sich und tanken Sie neue Kraft. Vormittags können Sie in einer strittigen Angelegenheit eine Einigung erreichen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Heute sind Sie sehr aktiv. Zum Abend hin müssen Sie allerdings aufpassen, dass Sie nicht überdrehen. Nehmen Sie sich abends die Zeit für eine beschauliche Ruhestunde.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie haben einen erfolgreichen Tag vor sich. Vormittags haben Sie den richtigen Riecher, wenn es um ein Geschäft geht. Abends haben Sie die Chance, einen Neuanfang zu machen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Treffen Sie heute eine Entscheidung zugunsten Ihrer Familie oder Ihres häuslichen Umfelds. Größere Veränderungen brächten zuviel Unruhe. Ringen Sie abends nicht um Aufmerksamkeit.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Unternehmen Sie heute nichts, was Sie überfordern könnte. Erledigen Sie nur das Allernotwendigste. Entziehen Sie sich diplomatisch, wenn andere Streit mit Ihnen suchen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Setzen Sie vormittags einen spontanen Einfall in die Tat um. Frühnachmittags dürfen Sie mit unerwarteter Hilfe rechnen. Halten Sie sich abends möglichst fern von nervösen Menschen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Vormittags können Sie der Verwirklichung eines Herzenswunsches einiges näher kommen. Gehen Sie auch ungewöhnliche Wege! Abends haben Sie gute, schöpferische Ideen.