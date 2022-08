Horoskop heute: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 21. August 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie finden heute einen fantasievollen neuen Ansatz zur Lösung eines Problems. Sprechen Sie am frühen Abend mit jemandem, der Ihnen eine Anregung geben kann.

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Sie fühlen sich heute mit Ihren Wünschen immer wieder ein bisschen alleingelassen. Öffnen Sie sich mehr für andere, dann kommt man Ihnen, vor allem über Mittag, auch entgegen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Werden Sie nicht unruhig, wenn andere langsamer unterwegs sind als Sie. Schalten Sie einen Gang zurück, lassen Sie es gemächlich angehen. Abends dürfen Sie nicht voreilig handeln!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nutzen Sie vormittags Ihre Fantasie, um ein anstehendes Problem zu lösen. Nachmittags sehen Sie neue Zukunftschancen für sich. Legen Sie sich aber noch nicht fest!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie können heute für einen Menschen in Not wichtig sein, geben Sie ihm Halt. Abends dürfen Sie nicht alles glauben, was man Ihnen erzählen will. Schalten Sie auf Durchzug!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben einen guten und erfolgreichen Tag vor sich. Vormittags haben Sie besonders starke kreative Kräfte. Nachmittags zeigen Sie sich in einer Verhandlung überlegen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Werden Sie heute in einer wichtigen Angelegenheit aktiv. Sie finden die richtigen Kontakte und dürfen mit Fortschritten rechnen. Wirken Sie am Abend beruhigend auf andere ein.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie sehen heute sehr klar, was Sie sich erhoffen und wünschen. Legen Sie heute Ihre Ziele für die kommende Zeit neu fest. Wagen Sie dabei ruhig etwas mehr, Sie haben genug Kraft!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sollten partnerschaftlichen Konflikten heute schon früh entgegensteuern. Lassen Sie es nicht auf einen Knall ankommen! Am späten Abend kehrt wieder Friede ein!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie setzen sich mit Ihren Ideen und Anregungen nicht so recht durch. Lassen Sie anderen Menschen ihren Freiraum. Bedrängen Sie niemanden, es Ihnen recht zu machen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Gebrauchen Sie vormittags Ihre kreativen Kräfte, um weiterzukommen. Abends sollten Sie den Genuss nicht übertreiben. Sie würden sich um Ihren Schlaf bringen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Tagsüber sind Sie etwas unmotiviert. Unternehmen Sie etwas Schönes! Am späten Nachmittag sollten Sie äußerst vorsichtig mit Versprechungen umgehen.