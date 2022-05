Horoskop heute: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 29. Mai 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie können heute Ihre Stellung ausbauen und Ihre Qualitäten herausstellen. Vormittags erledigen Sie eine schwierige Aufgabe fast mühelos. Halten Sie abends maß!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Konzentrieren Sie sich vormittags auf wichtige berufliche Aufgaben. Nachmittags verlieren Sie leicht den Faden, gehen Sie nach Plan vor! Kontrollieren Sie abends Ihre Eifersucht.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Eine schwierige Stimmung. Den ganzen Tag über kann es zu Störungen kommen, andere laden unkontrollierte Aggressionen ab. Über Mittag liegt es an Ihnen, Frieden zu stiften.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Entspannte Stimmung bis zum Abend. Nutzen Sie heute die Freiräume, die Ihnen bleiben, weil andere mit sich selbst beschäftigt sind. Der Abend bringt anregende Gespräche.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Verderben Sie sich diesen Tag nicht durch Ihre eigene Unentschlossenheit. Nehmen Sie an einer Unternehmung teil, auch wenn Sie wenig Lust haben. Es wird dann doch sehr nett.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und kommen schneller unter Stress. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, um nicht in Zeitdruck zu geraten. Frühabends nichts übereilen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Morgens dürfen Sie sich nicht verzetteln oder in Illusionen verlieren. Planen und handeln Sie kühl! Nachmittags und abends bieten sich immer wieder Gelegenheiten zum Ausspannen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

In der ersten Tageshälfte haben Sie Chancen in der Liebe. Wenn es in Ihrer Partnerschaft kriselt, sollten Sie versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Gönnen Sie sich einen lustvollen Abend!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Vormittags können Sie einen Fortschritt bewirken. Suchen Sie Gleichgesinnte, die Ihnen helfen. Nachmittags und abends ist es friedlich. Freuen Sie sich an den schönen Dingen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Meiden Sie heute Menschen, die Sie ängstigen oder verunsichern. Schieben Sie die Verwirklichung größerer Vorhaben noch etwas auf. Sie könnten sich in Irrtümern verrennen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Versuchen Sie vormittags nicht, Ihr Glück zu erzwingen. Warten Sie in Ruhe auf den richtigen Moment zum Handeln. Treffen Sie spätabends keine wichtigeren Entscheidungen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Lassen Sie sich vormittags nicht von anderen Leuten entmutigen. Es besteht die Gefahr, dass hinterlistig Zweifel in Ihnen gesät werden. Halten Sie Abstand zu negativen Menschen!